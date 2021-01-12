Borsada 43 günde 30’uncu rekor

BORSA İstanbul'da kasım ayının ikinci haftasında başlayan ralli hız kesmeden devam ediyor. Yabancı yatırımcıların akınına uğrayan borsada endeks dün de tarihi zirvesini yeniledi. Borsa İstanbul dün 1.557 puanla tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Böylece endeks son 43 günde 30 kez rekor kırmış oldu. Borsa İstanbul ayrıca tarihinde ilk defa 14 iş günü boyunca aralıksız rekor kırdı.WhatsApp'ın yeni gizlilik ilkeleri şartı getirmesinin ardından Turkcell tarafından sunulan BiP uygulamasına yönelim hisseleri de uçurdu. BiP'e, son 3 günde 4,6 milyon yeni kullanıcı katıldı. BİP'e olan ilginin etkisiyle Turkcell hisseleri dün gün içerisinde yüzde 3 yükseldi.