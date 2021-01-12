Halkbank KOBİ’lere desteğini artıracak

KREDİ süreçlerinde temel stratejisini 'işletmelerin yaşamasını sağlamak' olarak belirleyen Halkbank, bu stratejisini koronavirüs salgını sürecinde de devam ettirdi. Pandemi sürecinde 2.5 milyon yeni müşteri kazanan Halkbank, bu dönemde, KOBİ ölçeğinde birçok firmayı daha portföyüne kattı. Ekovitrin Dergisi Ocak 2021 sayısına konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 2021'de KOBİ'lere sağlanan nakdi kredi desteğini artıracaklarını vurgulayarak, "Ticari nakdi krediler içinde şu an yüzde 52.6 olan KOBİ kredileri payını bu yıl yüzde 60'a çıkaracağız" dedi. Aslan, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında 2.2 milyon müşteriye yaklaşık 99.8 milyar TL tutarında kredi desteği sağladıklarını belirterek, aynı dönemde, 850 bin işletme ile bireysel müşterinin toplam 40.1 milyar TL tutarındaki kredisini ötelediklerini vurguladı.