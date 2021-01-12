Türkiye İHA’da lider sınıfına yükseldi

CumhurbaşkanlığıSavunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Bayraktar TB2 ve ANKA silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) dost ve kardeş ülkelerin de kullandığı en önemli sistemler arasında olduğunu belirterek, "İHA alanındaki çalışmalar dünyada bizi ilk 3-4 ülke arasına yani bir anlamda lider sınıfına yükseltti" dedi.2020 Değerlendirme ve 2021 Hedefler Toplantısı'nda konuşan Demir, 2020 hedeflerine büyük ölçüde ulaştıklarını belirterek, Akıncı Taarruzi İHA'nın geçen yıl seri üretime hazır hale geldiğini, ikinci prototipin de ilk uçuşunun yapıldığını bildirdi. Demir, Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Projesi kapsamında fırlatılan ilk yerli sonda roketinin 130 kilometre irtifaya yükselerek uzaya çıkan ilk Türk aracı olduğunu belirterek, "Biz sadece uydularımızı yerli- milli yapma hedefinde değiliz, bu uyduları uzaya gönderecek fırlatma sistemlerini de yerli yapma hedefindeyiz" dedi. Demir, Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A+'yı envantere girmeye hazır hale getirdiklerini, Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-O+'nın rutin testlerini başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. İsmail Demir, Sungur Hava Savunma Sistemi'nin envantere girmesi için de son aşamaya geldiklerini bildirdi. İlk milli gemi savar füzesi ATMACA'nın testlerinde sona geldiklerini ve envantere alma sürecine başladıklarını ifade eden Demir, yeni nesil kriminal inceleme aracı KIRAÇ'ları, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim ettiklerini söyledi.İSMAİL Demir, 2021'de AKINCI taarruzi insansız hava aracının (TİHA) ilk teslimatlarını yapacaklarını belirterek "ATAK Helikopteri'nin gelişmişi Faz-2 versiyonun ilk teslimatlarına başlayacağız. Alçak irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-A+ envantere girecek ve ilk teslimatları yapılacak. Orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O+'nın testleri tamamlanacak ve envantere girmeye hazır hale gelecek" dedi.