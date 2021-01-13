Covid-19'a karşı etkili: Pandemide talep patladı! Kilosu 300 liraya çıktı

Fakat saf kekik yağı olması lazım. Endemik bitki üretimi bakımından Türkiye, Avrupa'da ilk sıralarda yer alıyor. Ülkemiz bu bakımdan cennet gibi. Dört mevsimi yaşıyoruz. Her türlü bitkisel ürün mevcut, ama bunları işleyerek satmak yerine ham madde olarak veriyoruz. Bunun önüne geçilmesi lazım" diye konuştu.