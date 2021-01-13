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Covid-19'a karşı etkili: Pandemide talep patladı! Kilosu 300 liraya çıktı

ile birlikte virüse karşı etkili besinler ve en çok araştırılan konuların başında geliyor. Endemik bitki üretimi bakımından 'nin 'da lider ülkelerden birisi olması dikkat çekerken, koronavirüs salgınıyla birlikte bitki çaylarına olan ilgi artınca ebegümecinin kilosu aktarlarda 300 liraya yükseldi. Peki nasıl kullanılır?

DHA
Giriş Tarihi: 13.1.2021 11:58 Son Güncelleme: 13.1.2021 11:58 ABONE OL
Covid-19'a karşı etkili: Pandemide talep patladı! Kilosu 300 liraya çıktı

Pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler bitki çaylarına yöneldi, ebegümecine olan ilgi de arttı. Doğal ortamda yetişen ebegümecinin kilosu aktarlarda 300 liraya kadar çıktı.

Aktar Koray Özkılıç, ebegümecinin daha çok bitki çaylarına katıldığını anlatarak, "Ebegümecinin virüs sebebi ile popülaritesi arttı. Koronavirüsten korunabilmek için vücut savunmasını yüksek tutmak lazım.

Vücudun antioksidan özelliğinin yüksek olmalı. Ebegümeci, Ege ve Akdeniz yöresinde doğal olarak yetişen bir bitki. Kaynatmadan çay gibi demlenip de içilir, taze toplanan otundan yemek de yapılır" dedi.



TÜRKİYE, AVRUPA'DA BİRİNCİ

Endemik bitki türlerinin üretimi açısından Türkiye'nin Avrupa'da ilk sıralarda yer aldığına dikkat çeken Özkılıç, "Ebegümecinin yanı sıra kekik yağı satışları da bu dönemde arttı.

Fakat saf kekik yağı olması lazım. Endemik bitki üretimi bakımından Türkiye, Avrupa'da ilk sıralarda yer alıyor. Ülkemiz bu bakımdan cennet gibi. Dört mevsimi yaşıyoruz. Her türlü bitkisel ürün mevcut, ama bunları işleyerek satmak yerine ham madde olarak veriyoruz. Bunun önüne geçilmesi lazım" diye konuştu.

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Covid-19'a karşı etkili: Pandemide talep patladı! Kilosu 300 liraya çıktı
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