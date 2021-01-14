Deniz Ticaret Odası’na sıfır atık belgesi

Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında İMEAK DTO İzmir Şubesi'ndeki çöp kutuları kaldırılarak yerine atıkların ayrıştırıldığı, özel alanlarda depolandığı ve geri dönüşüme hazır hale getirildiği bir sistem getirildi. Yapılan çalışmalar ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda İMEAK DTO İzmir Şubesi'ne, 13 Ocak 2026 tarihine kadar geçerli olmak üzere Sıfır Atık Belgesi verildi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, denizcilik sektörünün çevreci ve geri dönüşümcü bir niteliğe sahip olduğunu belirterek, bu nitelikleri faaliyetlerinin her alanına taşımayı hedefledikleri için Sıfır Atık Belgesi için başvuruda bulunduklarını ve süreci başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Öztürk, "Denizden ekmeğini kazanan bir sektör olarak denizlerimizi korumakla mükellefiz. Deniz varsa hayat da vardır diyoruz. Odamız ve İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı olduğum Deniz Temiz Derneği/TURMEPA olarak kıyı ve deniz temizlikleri ile çevre bilincini çocuklarımıza kazandırmaya çalışıyoruz. Ancak ne yazık ki ülkemizde deniz kirliliğinin yüzde 80'inin kaynağı karasal atıklardır. Bu atıkları denize karışmadan önce ayrıştırıp geri dönüşüme hazır hale getirirsek, ekonomik tasarruf sağladığımız gibi denizlerimizin kirlenmesinin ve deniz canlılarının yok olmasının da önüne geçmiş oluruz. Yaşamı tehdit eden küresel iklim değişikliğini önlemek, Sıfır Atık Belgesi gibi küçük ama önemli bir adımı atmakla başlıyor." dedi.