Dorçe ve Karmod hazır yerli konteynere iki talip

Küresel salgın Kovid- 19'a rağmen başarılı bir performans sergileyerek son aylarda en yüksek ihracat rakamlarına ulaşan Türkiye, son dönemde lojistikte en uygun maliyetlerle yapılan denizyolu taşımacılığında boş konteyner krizi yaşamaya başladı. Dünya konteyner ticaretinin yüzde 85'ini yapan Çin'in imalatı kısmasıyla birlikte 2 bin dolardan 8 bin dolara kadar yükselen konteyner fiyatları ihracatçıları zor durumda bıraktı. Yaşanan krize çözüm üretmek için Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları devreye girerek, yerli üreticilerle yük konteynerı üretimi için görüşmelere başladıklarını bildirmişti. SABAH'ın edindiği bilgilere göre, yıllardır konteyner üretimi yapan ve alanında en büyükler arasında yer alan Dorçe ve Karmod, yerli konteyner üretimine talip oldu. Uluslararası yük konteyneri üretimi için CSC belgesinin alınması gerektiğini aktaran firmalar, bu alanda yatırıma da hazır olduklarını belirtiyor. Çin'in küresel alanda bu pazarda hakim olduğunu belirten şirketlerin yöneticileri, "Biz yatırım yapar, konteyner üretiriz. Ancak Çin yeniden üretimi artırırsa karşısında durabilmemiz için devletimizin de bize destek olması gerekiyor. Konuyla ilgili görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Yatırıma hazırız" diyor.Uluslararası yük konteynerı üretimi için CSC adı verilen sertifikayı almak gerektiğini belirten Dorçe Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Çebi, "Bir nevi araç plakası gibi olan bu belgeyle uluslararası gemilere konteyner yüklemesi yapılabiliyor. Bu belgeyi almak içinse ek yatırım gerekiyor. Biz bu yatırım için hazırlıklıyız ancak boşa yatırım yapmak da istemiyoruz. Çünkü dünya konteyner ticaretinin yüzde 85'ini Çin yapıyor. Çok iyi bir planlama yaptık. Sonrasında da uygun şartlar oluşursa hızla üretime başlayacağız" dedi. Dünyada yıllık ortalama 6 milyon konteyner üretildiği bilgisini veren Çebi, "Çin pandeminin de etkisiyle üretimini yüzde 40 daralttı. Kriz de buradan kaynaklandı. Türkiye'de talep yıllık yaklaşık 5-10 bin adet. Bizim bu üretimimizi ihraç da etmemiz gerekiyor" diye konuştu. Karmod CEO'su Mehmet Çankaya da, yıllardır konteyner üretimi yaptıklarını belirterek, "AFAD ve askeriyeye konteyner üretiyoruz. Uluslararası yük konteyneri üretecek altyapımız da bulunuyor" diye konuştu. Çankaya, şöyle devam etti: "3 yıl önce İzmir'de bir firma uluslararası yük konteynerini 1.200 dolardan üretip, 1.500 dolara satıyordu. Ancak Çin dampingle konteyner fiyatlarını 800 dolara kadar düşürünce firma battı. O nedenle Sanayi Bakanlığı ile görüşüp süreci anlatmak istiyoruz. Bizi böyle bir riske karşı korurlarsa üretime hazırız."TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, geçtiğimiz günlerde, yerli konteyner üreticilerine destek olacaklarını söylemişti. Pekcan, "Dünyada konteyner ile ticaretin büyük kısmı Çin ile yapılıyor. Konteyner imalatını da onlar yapıyor. 'Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla konteyner, vagon imalatına teşvik verelim' diye görüştüm. Onlar da aynı fikirdeler. Piyasada bir arz eksikliği var. Bunu tamamlamamız lazım. Konteyner üretmek zor değil. Bizde zaten dünya çapında prefabrik ve konteyner üreten firmalar var" demişti.