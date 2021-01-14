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14 Ocak yatan iller listesi: Bu ayın evde bakım maaşı - parası yattı mı, ne zaman yatacak?

ödemeleri bu ay da her ay olduğu gibi il il gerçekleşecek. Evinde ağır hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlenen vatandaşların faydalandığı maddi desteğin yatacağı tarih merakla beklenirken sms veya e devlet aracılığı ile de sorgulama yapabilmeniz mümkün. Peki, 14 Ocak 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller hangiler? İşte Ocak ayında yatacak ödeneğin detayları…

Giriş Tarihi: 14.1.2021 08:35 Son Güncelleme: 14.1.2021 08:35 ABONE OL
14 Ocak Evde bakım maaşı yatan iller listesi: Bu ayın evde bakım maaşı - parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Evinde ağır engelli ve bakıma muhtaç kişileri bulunan ve bu kişiye bakmakla yükümlü olan vatandaşların faydalanabileceği bu ödenek için Ocak ayında bekleyişe başlandı. Evde bakım maaşı yatan iller şeklinde internet üzerinden sorgulamalar bu ücretten faydalanan vatandaşlar tarafından her ay düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. Peki, 14 Ocak 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? İşte evde bakım maaşı yatan iller ve sorgulama ekranı…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il il ödenmekte olan ödenekle ilgili olarak evde bakım maaşı yatan iller listesi güncel olarak araştırılmaya devam ediyor. Bu ücretten faydalanan evinde yaşlı engelli ve bakıma muhtaç kişilere bakan vatandaşlar il il ödenen tutarın kendi yaşadıkları şehirde yatıp yatmadığını merak ediyor…

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EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir

Bu ay evde bakım maaşı yatan iller listesi: Ekim ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı?EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırıldığı takdirde bunu haberimizden öğrenebileceksiniz.

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14 Ocak Evde bakım maaşı yatan iller listesi: Bu ayın evde bakım maaşı - parası yattı mı, ne zaman yatacak?
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