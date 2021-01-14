14 Ocak Evde bakım maaşı yatan iller listesi: Bu ayın evde bakım maaşı - parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Evinde ağır engelli ve bakıma muhtaç kişileri bulunan ve bu kişiye bakmakla yükümlü olan vatandaşların faydalanabileceği bu ödenek için Ocak ayında bekleyişe başlandı. Evde bakım maaşı yatan iller şeklinde internet üzerinden sorgulamalar bu ücretten faydalanan vatandaşlar tarafından her ay düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. Peki, 14 Ocak 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? İşte evde bakım maaşı yatan iller ve sorgulama ekranı…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il il ödenmekte olan ödenekle ilgili olarak evde bakım maaşı yatan iller listesi güncel olarak araştırılmaya devam ediyor. Bu ücretten faydalanan evinde yaşlı engelli ve bakıma muhtaç kişilere bakan vatandaşlar il il ödenen tutarın kendi yaşadıkları şehirde yatıp yatmadığını merak ediyor…