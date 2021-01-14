Fitch Ratings'ten flaş değerlendirme: Türkiye'de büyüme hız kazanacak

TCMB'NİN PARA POLİTİKALARI

TCMB'nin para politikalarını da değerlendiren Winslow, "Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yükseltmesi ve öngörülebilirliği artıran tek fonlama oranı kullanmak konusundaki kararlılığı, parasal politika kredibilitesini artırmak yönünde bir adım. Fakat bunu yeniden inşa etmek zaman alacaktır." ifadelerini kullandı.

Winslow, Fitch'in Türkiye'de enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde 10,5, 2022 yılının sonunda ise yüzde 9,5 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini belirtirken uygulanan politika faizinin bu yıl yüzde 13, gelecek yıl ise yüzde 12 olması durumunda, bunun yaklaşık yüzde 2,5 seviyesinde reel faize denk gelmiş olacağını ekledi.