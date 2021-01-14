Son dakika haberi | Bakan Pekcan duyurdu! Hepsi ele geçirildi...

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Geçen yıl 4 bin 149 olayda, 4 milyar 403 milyon liralık kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik, 2019'daki rakamın yüzde 40 üzerine çıktık." açıklamasında bulundu.

9,7 TON UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Pekcan, "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz 2020'de 9,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdi, 2019 yılı uyuşturucu yakalamasının yüzde 11,5 üzerine çıktık" dedi.

Bakan Pekcan, "2020'de 10,8 milyon paket kaçak sigara, 144 milyon makaron, 44 bin elektronik sigara ve 261 bin elektronik sigara tütünü ele geçirdik." ifadelerini kullandı.