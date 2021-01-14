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haberi | Bakan Pekcan duyurdu! Hepsi ele geçirildi...

haberi: Ticaret Bakanı , "Geçen yıl 4 bin 149 olayda, 4 milyar 403 milyon liralık kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik, 2019’daki rakamın yüzde 40 üzerine çıktık." açıklamasında bulundu. Pekcan, "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz 2020'de 9,7 ton madde ele geçirdi," ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 14.1.2021 11:45 Son Güncelleme: 14.1.2021 11:55 ABONE OL
Son dakika haberi | Bakan Pekcan duyurdu! Hepsi ele geçirildi...

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Geçen yıl 4 bin 149 olayda, 4 milyar 403 milyon liralık kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik, 2019'daki rakamın yüzde 40 üzerine çıktık." açıklamasında bulundu.

9,7 TON UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Pekcan, "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz 2020'de 9,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdi, 2019 yılı uyuşturucu yakalamasının yüzde 11,5 üzerine çıktık" dedi.

Bakan Pekcan, "2020'de 10,8 milyon paket kaçak sigara, 144 milyon makaron, 44 bin elektronik sigara ve 261 bin elektronik sigara tütünü ele geçirdik." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi | Bakan Pekcan duyurdu! Hepsi ele geçirildi...
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