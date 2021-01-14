TKDK, 125 milyon euro hibe dağıtacak

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 7 Ocak 2021 tarihinde 10. başvuru çağrı ilanına çıktı. TKDK Trabzon İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu konu ile ilgili olarak IPARD II 10. çağrıda Türkiye genelinde toplam 125 milyon euro (yaklaşık 1.2 milyar Türk lirası) hibe dağıtılacağını açıkladı.

Aydoğdu, çağrı kapsamında destek verilecek 2 ana sektörü şöyle açıkladı:

1- Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar, Süt Üreten Tarımsal İşletmeler, Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler, Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler, Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler (Bu başlıklar altında yapılacak yatırımlara yüzde 50-70 oranında hibe desteği ve yatırımcıların proje kapsamında yapacakları uygun harcamalarda yüzde 18 oranında KDV muafiyeti sağlanacaktır.

2- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar, Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması olacak.

Aydoğdu, bu başlıklar altında yapılacak olan yatırımlara ise yüzde 40- 50 oranında hibe desteği verileceğini, aynı zamanda yatırımcıların proje kapsamında yapacakları uygun harcamalarda %18 oranında KDV muafiyetleri olacağını kaydetti.

Trabzon'un kalkınması adına büyük bir fırsat olan TKDK 10. başvuru çağrı ilanının 15 Şubat 2021 tarihinde başlayıp sektörlere göre 16 Mart ve 23 Mart 2021 tarihine kadar devam edeceğini belirten Aydoğdu, "Trabzon'un bu desteklerden maksimum düzeyde faydalanmasını istiyoruz. Bu sebeple yatırım yapmak isteyenleri vakit kaybetmeden bilgi almaya davet ediyorum. Gelin ilimizi beraber kalkındıralım. Proje Başvuru Çağrı ilanının başta Trabzon yatırımcıları olmak üzere tüm yatırımcılarımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dilerim. Aydoğdu son olarak, "Haydi Trabzon. Şimdi proje zamanı." dedi.