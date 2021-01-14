Türk Telekom’dan teknoloji ihracı

Türk Telekom, 5G alanında önemli bir yatırıma imza attı. Yapay zekâ tabanlı güvenli ağlar konusunda faaliyet gösteren Juniper Networks ile işbirliğine gitti. Türk Telekom'un şirketi Argela'nın ABD'deki iştiraki Netsia'nın yaptığı işbirliğiyle iki firma 5G'nin daha verimli ve yönlendirilebilir bir hal almasını sağlayacak. İşbirliğiyle Netsia'ya ait RIC (Radyo Akıllı Kontrolcü) teknolojisi, Juniper tarafından dünyaya açılacak. İmza töreninde konuşan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Bu teknoloji sayesinde örneğin afet anlarında ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin aramalarını öncelikli hale getirmek ve sadece belli bir bölgenin kapasitesini artırarak başarısız aramaların önüne geçmek mümkün olacak. Ya da örneğin Maslak bir iş merkezi olarak gündüz nüfusunun çok yoğun olduğu ancak akşam saatlerinden sonra ihtiyacın azaldığı bir yer. Bu teknoloji ile belirli saatlerde kapasiteyi artırmak mümkün" dedi.Önal, "Yapılan anlaşma ile dünyaya teknoloji ihraç etme konusunda kararlılığımızı gösteren somut bir adım daha attık" mesajı verdi. Juniper Networks CEO'su Rami Rahim ise Juniper olarak, 5G uygulamaları için gelecek 10 yılda doğru hizmet deneyimini sağlamanın anahtar önemde olduğuna inandıklarını dile getirdi. Rahim, "Gerçekten 5G için çığır açacak bir teknolojik işbirliğine imza atmış oluyoruz" dedi.