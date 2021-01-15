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Uluslararası kuruluşlardan son dakika çıkışı: Yıldızı parlayacak

Ekonomide son dakika gelişmesi: Uluslararası değerlendirme kuruluşlarının notlamalarına ilişkin değerlendirmeler yapan uzmanlar 'nin bu yıl da pozitif büyümesini sürdüreceği ve yüzde 5'leri zorlayacağını belirtti. Stratejik konumu, nitelikli iş gücü avantajı, üretim kapasitesi ve lojistik kabiliyetleri ile öne çıkan Türkiye'nin, 2021 yılında yüzde 4,5'e kadar büyüyebileceği bekleniyor. Enflasyon ve dolarizasyon azalacak. Güven ve yerli tasarruflar artacak. Büyüme, kredi ve dış borçlanmaya daha az bağımlı olacak. Böylece not artışı gündeme gelecek.

Giriş Tarihi: 15.1.2021 07:31 ABONE OL
Uluslararası kuruluşlardan son dakika Türkiye çıkışı: Yıldızı parlayacak

Salgınla mücadelede en başarılı ülkeler liginde yer alan Türkiye, 2021'e pozitif beklentilerle girdi. Yeni ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ve önümüzdeki süreçte arka arkaya hayata geçirilecek reformlar sayesinde, ülkenin gerçek potansiyeline kavuşacağı öngörülüyor. Uluslararası otoriteler de Türkiye'de bu sene "hissedilir bir toparlanma" yaşanacağını öngörüyor. Dünya Bankası, Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentilerini 2021 için yüzde 4,5 ve 2022 için yüzde 5 olarak açıkladı.

NOT ARTIŞI UFUKTA

Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow "Kısıtlamaların azaltılması, Avrupa'da toparlanmanın ivmelenmesiyle, Türkiye'de büyümenin hız kazanmasını bekliyoruz. 2021 yılında yüzde 3,5 büyüme öngörüyoruz. Cari açık da düşecek. TCMB'nin öngörülebilirliği artıran kararlılığı kredibiliteyi artırıyor" diye konuştu. Winslow; enf-lasyonun ve dolarizasyonun azaltılması, güvenin ve yerli tasarrufların artırılması, büyümenin kredi ve dış borçlanmaya daha az bağımlı olunması halinde not artışının da gündeme gelebileceğini belirtti.

TOPARLANMA GÜÇLÜ

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD), Türkiye hakkındaki "Ekonomik İnceleme Raporu" da yayınlandı. Salgının ilk dalgasının ardından yaşanan toparlanmanın güçlü olduğuna işaret edilen raporda "Türkiye, güçlü sağlık altyapısı ve hedefli kısıtlamalar sayesinde vakaları etkili şekilde kontrol altına almayı başardı.

Ekonominin girişimci gücü, zorlu ekonomik şartlar ve bölgesel gerilimler altında bile dikkati çekici. Türkiye 2021'de yüzde 2,6 ve 2022'de yüzde 3,5 büyüyebilir" denildi.

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Uluslararası kuruluşlardan son dakika Türkiye çıkışı: Yıldızı parlayacak
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