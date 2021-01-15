Uluslararası kuruluşlardan son dakika Türkiye çıkışı: Yıldızı parlayacak

Salgınla mücadelede en başarılı ülkeler liginde yer alan Türkiye, 2021'e pozitif beklentilerle girdi. Yeni ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ve önümüzdeki süreçte arka arkaya hayata geçirilecek reformlar sayesinde, ülkenin gerçek potansiyeline kavuşacağı öngörülüyor. Uluslararası otoriteler de Türkiye'de bu sene "hissedilir bir toparlanma" yaşanacağını öngörüyor. Dünya Bankası, Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentilerini 2021 için yüzde 4,5 ve 2022 için yüzde 5 olarak açıkladı.