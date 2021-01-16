Esnaf paketine 2 milyon başvuru

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hükümetin açıkladığı kira ve gelir kaybı desteğine 2 milyondan fazla esnafın başvurduğunu açıkladı. Bakan Pekcan ödemelerin kısa sürede başlayacağı mesajını verdi. Koronavirüs döneminde fahiş fiyat fırsatçılarına göz açtırmayan Ticaret Bakanlığı, bugüne kadar 375 firmaya 12 milyon lira ceza kesti. Pekcan, şöyle konuştu: "Söz konusu desteklere yönelik talepleri ve başvuruları 30 Aralık itibarıyla almaya başladık. Burada en çok etkilenen 133 iş kolunu tespit ettik. 1 milyon 300 binin üzerinde gelir kaybı desteğine, 754 bin civarında da kira desteğine müracaat eden esnafımız var."