Üç operatörden milli hamle

Facebook'un sahip olduğu WhatsApp'ın gizlilik politikasındaki adımının ardından mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarının çokça tartışıldığı bir dönemde 'milli' bir hamle geldi. Türkiye'de bulunan üç operatör, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli uygulamalar için güçlerini birleştirdi. Üç operatörün şu ana kadar yarattığı uygulamalar, diğer iki operatörün müşterisi kullanırken kotalarından harcama yapmayacak.İşbirliği kapsamında Türk Telekom müşterileri BiP'i, Turkcell kullanıcıları ise Türk Telekom'un yeni nesil sosyal medya platformu Yaay'ı internet kotalarından harcama yapmadan kullanabilecek. BiP ve Yaay, diğer uygulamalarla birlikte Vodafone'un İletişim Pass paketinde ücretsiz sunulacak. Üç şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, işbirliği kapsamında Türk Telekom müşterileri BiP'i, Turkcell kullanıcıları ise Türk Telekom'un yeni nesil sosyal medya platformu Yaay'ı internet kotalarından harcama yapmadan kullanabilecek. BiP ve Yaay, diğer uygulamalarla birlikte Vodafone'un İletişim Pass paketinde ücretsiz sunulacak.TURKCELL Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye için tarihi bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli uygulamaları vatandaşların artık gönül rahatlığıyla kullanabileceğini vurguladı. Bu sayede Türkiye'nin verilerinin ülke içerisinde güvenle kalacağının altını çizen Erkan, yerli mesajlaşma uygulamalarının tercih edilmesine destek sunacak anlaşmanın gelecek dönemde bu konuda yapılacak yeni işbirliklerinin de önünü açacağını bildirdi. Erkan, "Ülke insanımız adına yapılan bu işbirliğimizin Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyor, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye yöneticileri başta olmak üzere emeği geçen tüm çalışanlara teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.TÜRK Telekom CEO'su Ümit Önal, Türkiye'deki yerli uygulamaların öneminin son dönemde bir kez daha anlaşıldığını belirterek, bu süreçte yerli uygulamaları tercih eden tüm kullanıcılara duydukları güven ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti. Gerçekleştirilen işbirliğinin, tüm kullanıcıların bu sosyal medya ve mesajlaşma platformlarını deneyimlemesine önemli ölçüde destek sağlayacağını ifade eden Önal, şunları kaydetti: "Türkiye'nin üç büyük şirketi, güzel bir dayanışma örneği sergiledi. Hepimiz Türkiye'nin dijitalleşme vizyonuna katkımızı, yenilikçi dijital platformlar sunarak pekiştiriyoruz. Birlikte attığımız bu adım, çalışmalarımızı daha da değerli kılıyor. Önümüzdeki dönemde de benzer işbirliklerinin artmasını temenni ediyorum. Turkcell ve Vodafone yöneticilerini ve bu süreçte katkısı bulunan herkesi canı gönülden tebrik ediyorum."VODAFONE Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy, sektörde yerli alternatif platformların çeşitlendirilmesi yönünde yapılan çalışmaları desteklediklerini, müşterilerine sınırsız internet deneyimi yaşatmak amacıyla 4 yıl önce kullanıma sundukları Vodafone Pass paketlerini ihtiyaç ve talepler doğrultusunda güncellediklerini belirtti. Müşterilerinin mesajlaşma, sosyal medya ve video izleme gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirdikleri bu paketlerden Vodafone İletişim Pass paketini yeni uygulamalarla zenginleştirdiklerini ifade eden Aksoy, şu değerlendirmelerde bulundu: "İletişim Pass kapsamında sunduğumuz mevcut uygulamalara yerel mesajlaşma ve iletişim uygulamalarını da dahil etme kararı aldık. Tarifesi içinde İletişim Pass paketi olan tüm müşterilerimiz şubat itibarıyla yerli mesajlaşma uygulamalarını diğer uygulamalarla birlikte süresiz ve ücretsiz kullanırken, tüm Vodafone müşterilerimize ise bu uygulamaları 1 ay boyunca ücretsiz sunacağız."