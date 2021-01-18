Amerikalılar evlerini Türk ürünleriyle döşüyor

Lojistik hızlanacakTürkiye ile ABD arasında imzalanan 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması meyvelerini vermeye başladı. Çin'e uygulanan ek gümrük vergisinin yanı sıra pandemi nedeniyle evlerinde bolca vakit geçiren Amerikalılar, evlerini değiştirmeye başlayınca Türk mobilya ve halılarına sipariş yağdı. Öyle ki Türk mobilya sektörünün üç aylık, halı sektörünün ise altı aylık ön siparişleri doldu. Gelen yoğun talebe istinaden yeni yatırım yapan da var, ABD'de depo kiralayan da… Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle bu yılın ilk altı ayında, toplam 10 bin metrekarelik alanda biri Los Angelas biri de New Jersey'de olmak üzere iki lojistik merkezi kurmaya hazırlanan sektör, bu ihracatın bir başlangıç olduğunu, bu rakamların katlanarak artacağını belirtiyor. 2020'de bir önceki yıla oranla ABD'ye yapılan halı ihracatının ikiye katlanarak 800 milyon doları aştığını ve en yakın rakibi Suudi Arabistan'a bu rakamla 3.5 kat fark attığını belirten halı sektörünün temsilcileri, 2021'de yüzde 15'lik bir büyümeyle 1 milyar doların üzerine çıkmaya hazırlanıyor. 2020'de 183.5 milyon dolarlık ihracat yapan mobilya sektörü ise bu yıl kurulacak olan lojistik merkezinin etkisiyle rakamı 2021'de 500 milyon dolara, 2022'de de 1 milyar dolara çıkarmayı planlıyor.
Lojistik hızlanacak
MOBİLYA Sanayicileri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç:
Amerika'dan Türk
mobilyasına çok büyük bir ilgi var.
3 aylık ön siparişler dolu. Şu an
bir mobilyanın minimum teslimat
süresi 4 ay. Bu süreyi kısaltmak
için ABD'de açılacak lojistik merkezleri
çok büyük önem taşıyor. Bu
merkezler açıldığında en geç ürün
bir ayda gidecek. Bu merkezlerle
2020'de 183.5 milyon olan ihracatımız
2021'de 500 milyon dolara,
2022'de 1 milyar dolara çıkacak.
Katma değeri yüksek ihracat
MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan:
ABD, mobilya sektörü
açısından da özel bir pazar.
Amerika'ya kilogram başına 4.26
dolar ihracat gerçekleştiriyoruz.
Oysa Türkiye'nin mobilyada kilogram
başına ihracatı 2.74 dolar.
Türkiye'nin ge
ABD'de Bellona iştiraki kuruldu
Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş:
Aralık
2020'de ABD'de Hudson Global USA
INC markasıyla Bellona'nın bir iştirakini
kurduk. Depolarımız olacak.
Sevkiyata başladık. ABD, 60 milyar
dolarlık mobilya ithalatı yapıyor.
Sadece bu pazarın yüzde 10'u
Türkiye'nin toplam mobilya ihracatının
üzerinde. Yani bu pazarda payımızı
artırırken mobilyacılar olarak
yatırımlarımızı ve altyapımızı güçlendirmemiz
şart.nel ihracatında en
çok artışı yakaladığı ülke ABD
olmuş. İyi tanıdığımız pazarda, kaliteli
ve hızlı teslim ürünlerimizde
ülke ekonomisine ciddi katkı sunacağımıza
inancımız tam.
En yakın rakibe 3.5 kat fark attı
İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) Başkanı Uğur Uysal:
Pandemide ev gereçlerine yönelik
talepte ciddi bir patlama oldu.
2020'de ABD ihracatı en yakın pazar
olan Suudi Arabistan'a 3.5 kat fark
attı. Hazirana kadar siparişlerimiz
dolu. Bu yıl açılacak olan lojistik merkezleriyle
birlikte ihracatımız 1 milyar
doların üzerine çıkacak. Bu rakamın
her yıl yüzde 10-15 bandında artacağını
düşünüyoruz.
Royal ABD'de bayi açıyor
Royal Halı Genel Müdürü. Tansel Tula:
Royal, Atlas ve Pierre
Cardin markalarıyla geçen yıl
ABD'ye toplam 1.5 milyon dolarlık
ihracat yaptık. Bu yıl rakamı 6 milyon
dolara çıkarmayı hedefliyoruz.
Bu kapsamda ABD'de bayilik anlaşmaları
yaptık. Washington'da yer
alan bu bayimizin 3 bin metrekare
deposu var. Bizim ana bayimiz olacak.
Tüm ürünlerimiz bu bayi üzerinden
dağıtılacak.
2020'de ihracatı beş kat arttı
Banyolin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zeki Salman:
2019'da
ABD'ye 200 bin dolarlık ihracat yapmıştık.
Bu rakamı 2020'de 5 kat artırarak
1 milyon dolara çıkardık. 2021
için çok yüksek talep var. Bu yıl ihracatımızı
üçe katlayarak 3 milyon
dolara ulaşacağız. Bu rakama ulaşabilmek
için Amazon ile anlaşma yaptık.
Şubatta oradan satışa başlıyoruz