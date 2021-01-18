Amerikalılar evlerini Türk ürünleriyle döşüyor

Lojistik hızlanacakTürkiye ile ABD arasında imzalanan 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması meyvelerini vermeye başladı. Çin'e uygulanan ek gümrük vergisinin yanı sıra pandemi nedeniyle evlerinde bolca vakit geçiren Amerikalılar, evlerini değiştirmeye başlayınca Türk mobilya ve halılarına sipariş yağdı. Öyle ki Türk mobilya sektörünün üç aylık, halı sektörünün ise altı aylık ön siparişleri doldu. Gelen yoğun talebe istinaden yeni yatırım yapan da var, ABD'de depo kiralayan da… Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle bu yılın ilk altı ayında, toplam 10 bin metrekarelik alanda biri Los Angelas biri de New Jersey'de olmak üzere iki lojistik merkezi kurmaya hazırlanan sektör, bu ihracatın bir başlangıç olduğunu, bu rakamların katlanarak artacağını belirtiyor. 2020'de bir önceki yıla oranla ABD'ye yapılan halı ihracatının ikiye katlanarak 800 milyon doları aştığını ve en yakın rakibi Suudi Arabistan'a bu rakamla 3.5 kat fark attığını belirten halı sektörünün temsilcileri, 2021'de yüzde 15'lik bir büyümeyle 1 milyar doların üzerine çıkmaya hazırlanıyor. 2020'de 183.5 milyon dolarlık ihracat yapan mobilya sektörü ise bu yıl kurulacak olan lojistik merkezinin etkisiyle rakamı 2021'de 500 milyon dolara, 2022'de de 1 milyar dolara çıkarmayı planlıyor.Amerika'dan Türkmobilyasına çok büyük bir ilgi var.3 aylık ön siparişler dolu. Şu anbir mobilyanın minimum teslimatsüresi 4 ay. Bu süreyi kısaltmakiçin ABD'de açılacak lojistik merkezleriçok büyük önem taşıyor. Bumerkezler açıldığında en geç ürünbir ayda gidecek. Bu merkezlerle2020'de 183.5 milyon olan ihracatımız2021'de 500 milyon dolara,2022'de 1 milyar dolara çıkacak.ABD, mobilya sektörüaçısından da özel bir pazar.Amerika'ya kilogram başına 4.26dolar ihracat gerçekleştiriyoruz.Oysa Türkiye'nin mobilyada kilogrambaşına ihracatı 2.74 dolar.Türkiye'nin geAralık2020'de ABD'de Hudson Global USAINC markasıyla Bellona'nın bir iştirakinikurduk. Depolarımız olacak.Sevkiyata başladık. ABD, 60 milyardolarlık mobilya ithalatı yapıyor.Sadece bu pazarın yüzde 10'uTürkiye'nin toplam mobilya ihracatınınüzerinde. Yani bu pazarda payımızıartırırken mobilyacılar olarakyatırımlarımızı ve altyapımızı güçlendirmemizşart.nel ihracatında ençok artışı yakaladığı ülke ABDolmuş. İyi tanıdığımız pazarda, kalitelive hızlı teslim ürünlerimizdeülke ekonomisine ciddi katkı sunacağımızainancımız tam.Pandemide ev gereçlerine yöneliktalepte ciddi bir patlama oldu.2020'de ABD ihracatı en yakın pazarolan Suudi Arabistan'a 3.5 kat farkattı. Hazirana kadar siparişlerimizdolu. Bu yıl açılacak olan lojistik merkezleriylebirlikte ihracatımız 1 milyardoların üzerine çıkacak. Bu rakamınher yıl yüzde 10-15 bandında artacağınıdüşünüyoruz.Royal, Atlas ve PierreCardin markalarıyla geçen yılABD'ye toplam 1.5 milyon dolarlıkihracat yaptık. Bu yıl rakamı 6 milyondolara çıkarmayı hedefliyoruz.Bu kapsamda ABD'de bayilik anlaşmalarıyaptık. Washington'da yeralan bu bayimizin 3 bin metrekaredeposu var. Bizim ana bayimiz olacak.Tüm ürünlerimiz bu bayi üzerindendağıtılacak.2019'daABD'ye 200 bin dolarlık ihracat yapmıştık.Bu rakamı 2020'de 5 kat artırarak1 milyon dolara çıkardık. 2021için çok yüksek talep var. Bu yıl ihracatımızıüçe katlayarak 3 milyondolara ulaşacağız. Bu rakama ulaşabilmekiçin Amazon ile anlaşma yaptık.Şubatta oradan satışa başlıyoruz