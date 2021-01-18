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Amerikalılar evlerini Türk ürünleriyle döşüyor

Pandemide evdeki eşyaları yenileyen Amerikalıların tercihi Türk ürünleri oldu. Halıda altı, mobilyada ise üç aylık ön siparişler doldu. ABD’de lojistik merkezleri kurulacak

Betül ALAKENT Betül ALAKENT
Giriş Tarihi: 18.1.2021 ABONE OL
Amerikalılar evlerini Türk ürünleriyle döşüyor
Lojistik hızlanacakTürkiye ile ABD arasında imzalanan 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması meyvelerini vermeye başladı. Çin'e uygulanan ek gümrük vergisinin yanı sıra pandemi nedeniyle evlerinde bolca vakit geçiren Amerikalılar, evlerini değiştirmeye başlayınca Türk mobilya ve halılarına sipariş yağdı. Öyle ki Türk mobilya sektörünün üç aylık, halı sektörünün ise altı aylık ön siparişleri doldu. Gelen yoğun talebe istinaden yeni yatırım yapan da var, ABD'de depo kiralayan da… Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle bu yılın ilk altı ayında, toplam 10 bin metrekarelik alanda biri Los Angelas biri de New Jersey'de olmak üzere iki lojistik merkezi kurmaya hazırlanan sektör, bu ihracatın bir başlangıç olduğunu, bu rakamların katlanarak artacağını belirtiyor. 2020'de bir önceki yıla oranla ABD'ye yapılan halı ihracatının ikiye katlanarak 800 milyon doları aştığını ve en yakın rakibi Suudi Arabistan'a bu rakamla 3.5 kat fark attığını belirten halı sektörünün temsilcileri, 2021'de yüzde 15'lik bir büyümeyle 1 milyar doların üzerine çıkmaya hazırlanıyor. 2020'de 183.5 milyon dolarlık ihracat yapan mobilya sektörü ise bu yıl kurulacak olan lojistik merkezinin etkisiyle rakamı 2021'de 500 milyon dolara, 2022'de de 1 milyar dolara çıkarmayı planlıyor.

Lojistik hızlanacak

MOBİLYA Sanayicileri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç: Amerika'dan Türk mobilyasına çok büyük bir ilgi var. 3 aylık ön siparişler dolu. Şu an bir mobilyanın minimum teslimat süresi 4 ay. Bu süreyi kısaltmak için ABD'de açılacak lojistik merkezleri çok büyük önem taşıyor. Bu merkezler açıldığında en geç ürün bir ayda gidecek. Bu merkezlerle 2020'de 183.5 milyon olan ihracatımız 2021'de 500 milyon dolara, 2022'de 1 milyar dolara çıkacak.

Katma değeri yüksek ihracat

MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan: ABD, mobilya sektörü açısından da özel bir pazar. Amerika'ya kilogram başına 4.26 dolar ihracat gerçekleştiriyoruz. Oysa Türkiye'nin mobilyada kilogram başına ihracatı 2.74 dolar. Türkiye'nin ge


ABD'de Bellona iştiraki kuruldu

Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş: Aralık 2020'de ABD'de Hudson Global USA INC markasıyla Bellona'nın bir iştirakini kurduk. Depolarımız olacak. Sevkiyata başladık. ABD, 60 milyar dolarlık mobilya ithalatı yapıyor. Sadece bu pazarın yüzde 10'u Türkiye'nin toplam mobilya ihracatının üzerinde. Yani bu pazarda payımızı artırırken mobilyacılar olarak yatırımlarımızı ve altyapımızı güçlendirmemiz şart.nel ihracatında en çok artışı yakaladığı ülke ABD olmuş. İyi tanıdığımız pazarda, kaliteli ve hızlı teslim ürünlerimizde ülke ekonomisine ciddi katkı sunacağımıza inancımız tam.

En yakın rakibe 3.5 kat fark attı

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) Başkanı Uğur Uysal: Pandemide ev gereçlerine yönelik talepte ciddi bir patlama oldu. 2020'de ABD ihracatı en yakın pazar olan Suudi Arabistan'a 3.5 kat fark attı. Hazirana kadar siparişlerimiz dolu. Bu yıl açılacak olan lojistik merkezleriyle birlikte ihracatımız 1 milyar doların üzerine çıkacak. Bu rakamın her yıl yüzde 10-15 bandında artacağını düşünüyoruz.

Royal ABD'de bayi açıyor

Royal Halı Genel Müdürü. Tansel Tula: Royal, Atlas ve Pierre Cardin markalarıyla geçen yıl ABD'ye toplam 1.5 milyon dolarlık ihracat yaptık. Bu yıl rakamı 6 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ABD'de bayilik anlaşmaları yaptık. Washington'da yer alan bu bayimizin 3 bin metrekare deposu var. Bizim ana bayimiz olacak. Tüm ürünlerimiz bu bayi üzerinden dağıtılacak.

2020'de ihracatı beş kat arttı

Banyolin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zeki Salman: 2019'da ABD'ye 200 bin dolarlık ihracat yapmıştık. Bu rakamı 2020'de 5 kat artırarak 1 milyon dolara çıkardık. 2021 için çok yüksek talep var. Bu yıl ihracatımızı üçe katlayarak 3 milyon dolara ulaşacağız. Bu rakama ulaşabilmek için Amazon ile anlaşma yaptık. Şubatta oradan satışa başlıyoruz

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Amerikalılar evlerini Türk ürünleriyle döşüyor
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