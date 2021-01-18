Kıyı şehirlerinin değeri teşviklerle 3 yılda yüzde 80 arttı

2020 yılında konut satışlarının son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını söyleyen Orhan Vatandaş, "2017 yılında 1 milyon 409 bin konut satış işlemi gerçekleşmişti. 2019 yılında bu satışlar 1 milyon 348 bin 729'u buldu. 2020 yılında ise konut satışları 1 milyon 499 bin 316 ile yüzde 11,2 oranında artış gösterdi" dedi.

2020 yılının en fazla konut satışı özellikle devlet tarafından dönemsel olarak uygulanan faiz teşviği ve indirimleri nedeniyle Haziran - Temmuz - Ağustos döneminde gerçekleştiğini belirten Vatandaş, Eylül ayı itibariyle düşüşe geçen konut satışlarının yıl sonunda pandemiye rağmen arttığını söylüyor.

GABORAS analizlerine göre 2017 yılından bu yana konut fiyatlarında İstanbul, Muğla, Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve Antalya gibi şehirlerde benzer ticaret hacimleri ve fiyat artışlarını gözlemlediklerini belirten Vatandaş, "Özellikle Antalya, Muğla, İzmir ve Bursa'da yüzde 60 ile 80 arasında fiyat artışı var. Pandemiyle birlikte değişen yaşam biçimleri insanların kentleşmenin yoğun yaşandığı metropollerden doğayla iç içe olabileceği bölgelere eğilimine neden oldu. Fiyat artışının en fazla yaşandığı bölgelere bakıldığında kıyı ve kırsal bölgelerde yoğunlaştığı görülüyor."

Yabancıya 2020 yılı toplam satışının 40 bin 812 adedi yakalamasında vatandaşlık hakkı ve kurdaki dinamiklerin etkili olduğunu dile getiren Vatandaş, yabancıların değeri artan para birimleriyle Türkiye'den daha ekonomik fiyatla konut satın alabiliyor olmalarının onlar için bu dönemde önemli bir fırsat olduğunun altını çizdi.

KONUT İMARLI ARSA DEĞER ARTIŞINDA İZMİR ZİRVEDE

Aynı dönemi kapsayan konut imarlı arsa değerlerini de yorumlayan Vatandaş, şöyle devam etti: "İzmir, Muğla, Antalya ve Çanakkale ve Balıkesir metropollerden kaçanların en fazla imarlı-imarsız arsa, bağ, bahçe gibi alanlara yatırım yapmak için talep gösterdiği yerler. Pandemi döneminde değerlerin nasıl değiştiğine bakarsak, İzmir'de pandemi döneminde imarlı arsada yüzde 32'lik bir artış görülüyor. Bu oran Muğla'da yüzde 20, Antalya'da yüzde 30, Çanakkale'de ise yüzde 5 olarak takip ediyor. İş yeri değerleri açısından da Muğla'da bu alanda yüzde 58, Ankara'da yüzde 52, İzmir'de yüzde 43, Antalya'da yüzde 42, Bursa'da yüzde 25 ve İstanbul'da yüzde 24 artış gözlemliyoruz."