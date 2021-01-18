Otomotiv üretimine çip engeli

2020'DE pandemi tedarik sorunu nedeniyle üretime ara vermek zorunda kalan otomotiv fabrikaları, 2021'de benzer bir sorunla karşılaştı. Çip ve diğer elektronik parça tedarikinde yaşanan sorun nedeniyle bazı fabrikalar üretimi durdurdu. Bazıları ise belirli modellerin üretimine ara verdi. Çip sorunu en çok ABD, Çin, Kanada Meksika ve Japonya'daki otomotiv fabrikalarında etkili oldu.Otomotivde yaşanan bu sorunun en büyük nedeni, otomotiv fabrikalarının satışlar düşecek beklentisiyle çip siparişi vermemesi. Ayrıca pandemi sürecinde evden çalışmanın etkisiyle bilgisayar, akıllı telefonlar, tablet, oyun konsolları ve elektronik cihazlara olan talebin artması da sorunun büyümesinde etkili oldu. Tedarikçiler önceliği elektronik firmalarına verdi. Onların çip ihtiyacını karşıladı. Otomotivciler ise ikinci planda kaldı. Dünyada birçok ülkede üretimin durmasına neden olan çip sorunu şu anda Türkiye'de yaşanmıyor.