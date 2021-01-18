Son dakika: Ne dolar ne faiz... En çok kazancını BES sağladı

2017 yılında başlayan ve 45 yaş altı çalışanların BES'e girmesine imkan tanıyan otomatik katılım, bir başka adıyla da otomatik BES'in de 2020 yılı getirileri belli oldu. Buna göre, geçen yıl otomatik BES ile tasarruf eden çalışanların birikimleri yüzde 14.38 arttı. Tasarruflarını faizli fonlarda değerlendiren çalışanlar yüzde 13.18 getiri elde ederken, faizsiz fonları tercih eden çalışanların getirisi ise yüzde 15.10 oldu.