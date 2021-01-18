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: 'dan yeni haber var: Kritik gelişme duyuruldu!

haberi: 'da kritik bir gelişme yaşandı. Türkiye’nin Otomobili sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım geldi. TOGG hesabından, "Gemlik Tesisimizde üst yapı inşaatı için Ocak ayında 220, toplamda 1.500 personel istihdam edilecek" mesajı paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 18.1.2021 12:56 Son Güncelleme: 18.1.2021 14:00 ABONE OL
Son dakika: Yerli otomobil TOGG'dan yeni haber var: Kritik gelişme duyuruldu!

Son dakika haberi...Yerli otomobil TOGG'un sosyal medya hesabı Twitter'dan önemli bir paylaşım yapıldı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu sosyal medya hesabından, Ocak ayında 220, toplamda ise 1.500 personelin istihdam edileceği açıklandı.

Yerli otomobil TOGG'da kritik bir gelişme!

1.500 PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEK

TOGG'dan duyurulan mesajda, '2021 yılına planlarımız doğrultusunda üst yapı çalışmalarına başlayarak girdik. Gemlik Tesisimizde üst yapı inşaatı için Ocak ayında 220, toplamda 1.500 personel istihdam edilecek. Bizi izlemeye devam edin" denildi.

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Son dakika: Yerli otomobil TOGG'dan yeni haber var: Kritik gelişme duyuruldu!
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