Son dakika: Yerli otomobil TOGG'dan yeni haber var: Kritik gelişme duyuruldu!

Son dakika haberi...Yerli otomobil TOGG'un sosyal medya hesabı Twitter'dan önemli bir paylaşım yapıldı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu sosyal medya hesabından, Ocak ayında 220, toplamda ise 1.500 personelin istihdam edileceği açıklandı.

Yerli otomobil TOGG'da kritik bir gelişme!

1.500 PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEK

TOGG'dan duyurulan mesajda, '2021 yılına planlarımız doğrultusunda üst yapı çalışmalarına başlayarak girdik. Gemlik Tesisimizde üst yapı inşaatı için Ocak ayında 220, toplamda 1.500 personel istihdam edilecek. Bizi izlemeye devam edin" denildi.