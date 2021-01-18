Trabzon 19 yılda 19,9 milyon turisti ağırladı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kenti 2002 yılında 353 bin 46 kişi ziyaret ederken bu sayı 2010 yılında 598 bin 929'a ulaştı. 2013 yılında 1 milyon 505 bin 407 yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Trabzon'u, 2017'de ise 2 milyon 190 bin 143 kişi ziyaret etti. Böylece 2017 yılı, Trabzon'un son 19 yılda en fazla turist ağırladığı yıl oldu.

Kente, 2019'da 606 bin 251'i yabancı, 1 milyon 53 bin 810'u yerli olmak üzere 1 milyon 660 bin 61 turist geldi. Geçen yıl ise yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de turizm hareketliliği kesintiye uğradı. Bu durumdan Trabzon turizmi de olumsuz etkilendi ve ziyaretçi sayısı 2019 yılına göre yüzde 58,5 geriledi.

Buna göre, 2020 yılında kentte 615 bin 130'u yerli, 73 bin 192'si de yabancı olmak üzere 688 bin 322 kişi konakladı. Aynı yıl turizmden elde edilen gelir ise 43 milyon 983 bin dolar oldu.

Trabzon'u 2002-2020 döneminde 3 milyon 907 bin 84'ü yabancı olmak üzere toplam 19 milyon 894 bin 958 turist ziyaret etti.

Geçen yıl Trabzon'a 480 yurt dışı uçuşu gerçekleştirildi. Kente yapılan yurt dışı uçak seferi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 68,8 geriledi.

Uçuşların 169'u Almanya, 57'si Rusya, geri kalanı ise Bahreyn, Kazakistan, Gürcistan, Suudi Arabistan, İran, Çin, Ukrayna, Avusturya ve Kanada başta olmak üzere çeşitli ülkelerden yapıldı.

Trabzon'daki milli parklar ile tabiat parklarını 1 milyon 557 bin 537, müzeleri ise 309 bin 484 kişi gezdi.