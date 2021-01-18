Türkiye’nin ilk yapay zekâ destekli asistanı

TOFAŞ, Türkiye'nin ilk yapay zekâ destekli araç içi sesli asistanı için çalışmalara başladı. "Araç İçi Sesli Asistan Projesi" sürüş esnasında sürücü ve sanal asistan arasında sesli diyalog kurulmasını sağlayacak. Proje, ses ve yapay zekâ teknolojileri şirketi Sestek ile birlikte hayata geçirilecek. Tofaş fabrikasında üretilen binek ve hafif ticari araçlarda kullanılabilecek olan sesli asistan uygulaması rota ve yol durum bilgisi verecek, kullanıcısının sürüş karakteristiğine özel öneriler sunacak ve anlık sesli uyarılar ile sürüş güvenliklerini destekleyecek.