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ile anlaştı!

ile arasında imzalanan ticari anlaşma 'de yayımlandı. Kardeş ülke ile ticaretin güçlendirilmesi hedefleniyor.

AA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 10:11 Son Güncelleme: 19.1.2021 10:12 ABONE OL
Türkiye ile Azerbaycan anlaştı!

Bakü'de 25 Şubat 2020'de imzalanan anlaşmaya göre, taraflar arasında anlaşmada yer alan bazı ürünlerde mevcut tarifelerin indirilmesi ya da kaldırılması ve tarife dışı engeller ile tarife benzeri engellerin kaldırılması, iktisadi ilişkilerin ahenkli şekilde gelişmesi yoluyla ticaretin güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi, elverişli adil rekabet koşullarının yaratılması ve ticaretin sürdürülebilir büyümesi için daha öngörülebilir ve güvenli ortamın yaratılması amaçlanıyor.

Ticari ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen anlaşmanın uygulanmasıyla katedilecek gelişmelerin gözlenmesi için anlaşmaya taraf temsilcilerden oluşan bir Ortak Komite de kuruldu.

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Türkiye ile Azerbaycan anlaştı!
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