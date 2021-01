Türkiye Varlık Fonu tam not aldı

Ekonominin güçlenmesinde önemli rol üstlenen ve 177 milyar liralık özkaynağı bulunan Türkiye Varlık Fonu (TVF), Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu ve bağımsız kuruluşlarca yapılan denetimlerde tam not aldı. Yapılan denetimlerde alt fonlardan varlıkların yönetimine kadar bütün başlıklarda "mevzuata aykırılık" bulunmadığı, şans oyunları lisans modeliyle kamu gelirlerinde belirgin artış yaşandığı vurgulandı.Türkiye Varlık Fonu'na yönelik Cumhurbaşkanlığı DDK denetçileri ve bağımsız kuruluşların raporları Meclis'e sunuldu. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, denetim raporlarının geciktirilmesinin kasıtlı olmadığını, Kovid- 19 nedeniyle aksama yaşandığını belirterek, Meclis açılır açılmaz 27 Ocak'ta komisyonda görüşüleceğini söyledi. Yılmaz, "Görüşmeler basına açık, şeffaf olacak" dedi. TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, "TVF olarak yatırımlarımızı Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasını destekleyecek, özel sektör yatırımlarını cesaretlendirecek, finansal piyasaları canlandıracak alanlara yönlendiriyoruz" dedi. Varlık fonlarının girişimci devletin stratejik yatırım kollarını oluşturduğunu kaydeden Sönmez, "Şans oyunları lisanslarının gelir modellerinde uluslararası iyi örnekler doğrultusunda değişiklikler yaparak kamu gelirlerinde belirgin bir artış sağladık. Hedefimiz Fon'u ülkemizin finansal güç merkezi haline getirmek" diye konuştu.Cumhurbaşkanlığı DDK raporuna göre; Aralık 2019 itibarıyla 14 şirket, 46 gayrimenkul, 2 oyun lisansından oluşan TVF portföyü finans sektörü, telekomünikasyon ve teknoloji sektörü, ulaşım ve havacılık sektörü, enerji, madencilik, tarım ve gıda sektörü olmak üzere stratejik sektörlerde faaliyet gösteriyor. Fonun portföyünde at yarışları ve şans oyunları olmak üzere iki lisans bulunuyor. Lisans modellerinde değişikliklerle kamu gelirlerinde belirgin bir artış yaşandı. Bu varlıkların birikmiş itfa payları düşüldükten sonra 2019 yılı dönem sonu değeri 13.3 milyar lira oldu. Şans oyunları lisansı 8.4 milyar lira, at yarışları 4.9 milyar lira olmak üzere 13.3 milyar lira olarak muhasebeleştirildi. Söz konusu varlıklar 49 yıllığına kiralanmış bulunuyor.RAPORDA salgının dünyadaki yayılımına dikkat çekilerek, "DSÖ yayılımı göz önüne alarak global bir salgın olarak açıkladı. Fon, salgının finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmasını beklememektedir" denildi. Öte yandan TVF Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu finansal durum tablosuna göre toplam kaynak 23.8 milyar lira, İstanbul Finans Merkezi Gayrimenkul Yatırım Alt Fonu toplam kaynakları 1.9 milyar lira oldu. Finansal Yatırımlar hesabı 23.8 milyar ile aktif toplamın tamamına yakınını oluşturuyor. 14 milyar lirası özel kesim tahvil, senet, bono 9.8 milyar lirası da sermaye benzeri kredilerden oluşuyor.DENETİM raporlarıyla beraber Meclis'e sunulan TVF'nin 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajına da yer verildi. Türkiye'nin stratejik yatırım kolu olan Fonun çok daha büyük başarılara imza atacağını belirten Başkan Erdoğan, "Raporlama dönemine kadar olan sürede Fonun varlıkları yüzde 24 arttı, dünyanın en büyük 13'üncü varlık fonu oldu. Enerji, finans, yer altı kaynakları gibi stratejik alanlarda gerçekleştirilecek yatırımlarla daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.