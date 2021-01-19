Yazılımda yerli ve milli dönem

Son iki haftadır ilginin arttığı ürünlerin başında Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmeti geldi. Bir e-postanın e-imza ve zaman damgası kullanarak, ekleri ile beraber gönderildiğini ve içeriğinin değişmediğini delil üreterek ispat eden KEP, resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına olanak sağlıyor.Ticari sır, bankacılık sırrı ve mahremiyet gerektiren konularda güvenli iletişim sunan KEP aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşları arasında elektronik posta iletişimine yönelik en üst düzeyde güvenlik standartlarını da sağlıyor. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yaratılan eserlerin elektronik ortamda saklanması işlevini de gören KEP ile Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen elektronik saklama sözleşmeleri de yapılabiliyor. Her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarını, gönderildiği biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu tespit eden ve gönderilen içeriğin değişmemesini ve güvenli hale gelmesini sağlayan bir sistem olan KEP, göndericisi görünen kişi/kuruluş tarafından gönderilip gönderilmediği, alıcıya ulaşıp ulaşmadığı ve ne zaman ulaştığı, alıcısı tarafından okunup okunmadığı ve ihtiyaç duyulması halinde elektronik postaya yeniden erişilebilmesi ile ilgili delil hizmetlerini sunuyor.KEP'te ilk hizmet sağlayıcısı 2012 yılında PTT A.Ş olmuştu. PTT'nin tüm merkez müdürlükleri aracılığıyla vatandaşlara ve kurumlara sunduğu KEP'te PTT üzerinden hizmet alan kişi ve kurum sayısı 2020 yılında 400 bini geçti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, internet adresi üzerinden KEP hizmeti alınabilecek şirketlerin listesini yayınlarken, KEP için e-posta adresi alınabilecek şirketlerin başında PTT, TNB Bilişim, TÜRKTEP, Kepkur Yazılım şirketleri geliyor.