DASK teminatı artırdı fiyatı artırmayacak

DASK, tüm ev sahiplerinin Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmasını teşvik etmek amacıyla "DASK Yaptıran Kazanıyor" kampanyasını başlatıyor. DASK, 1 Ocak 2021 itibarıyla Zorunlu Deprem Sigortası teminatlarını enflasyon oranında artırırken buna bağlı oluşan prim tutarı farkını ev sahiplerinden almıyor. Depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortalı evler için ödenecek en yüksek teminat bedeli 268 bin TL'ye, betonarme konutlar için metrekare birim maliyeti 1.268 TL'ye yükseltildi. DASK Koordinatörü Erdal Turgut, İzmir depreminden sonra yaklaşık 25 bin hasar başvurusu aldıklarını, 24 bin hasar dosyasının incelemesini tamamladıklarını ve sigortalılara toplam 234 milyon TL ödeme yaptıklarını söyledi. Turgut, "İzmir deneyimi bize, bu dönemde DASK'ın deprem kadar, pandemiye karşı da önemli tedbirlerden biri olduğunu gösterdi. Sigortalılar DASK'tan aldıkları tazminatla hem depremin yaralarını sarabildiler hem de pandemi koşullarında güvenle başlarını sokabilecekleri yeni bir yuvaya ulaşma şansı elde ettiler. Pandemi koşulları altında hiç kimsenin deprem güvencesinden mahrum kalmaması için bu kampanyayı başlattık" dedi. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Türkiye'deki konutların tamamını Zorunlu Deprem Sigortası ile güvence altına almak için 1 Ocak 2021 itibarıyla geçerli olacak yeni bir kampanya başlatıyor. Yüzde 100 sigortalılık hedefine yönelik bir seferberlik olarak tanımlanan kampanya kapsamında konut sahiplerine iki önemli fırsat sunuluyor. DASK, Zorunlu Deprem Sigortası teminatlarını enflasyon oranında artırırken buna bağlı oluşan prim tutarı farkını ev sahiplerinden almıyor. "DASK Yaptıran Kazanıyor" sloganlı kampanya kapsamında 19 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2021 yılına ait Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Tebliği'ne göre hesaplanacak prim tutarlarından doğacak farkı ev sahiplerine yansıtmıyor. Kampanyadan hem ilk kez Zorunlu Deprem Sigortası yaptıranlar hem de poliçesini yenileyenler yararlanabilecek.