Değişimin yılı 2021

Hemen hemen tüm sektörler 2020 yılının etkilerini bilançolarında çok derinden hissetti. Bunlardan biri de sigortacılık oldu. Sektör, değerinin çok daha iyi anlaşıldığı bir yıl olan 2020'yi fena da sayılamayacak bir büyüme oranıyla kapatıyor. Prim üretiminde ekim sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 büyüme yakalayan sektör, hayat dışında yüzde 17.3 artışla 53.6 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Hayat branşında ise yüzde 41 artışla 12.2 milyar TL olmak üzere toplam 65.9 milyar TL prim üretimi gerçekleştirildi ki bu rakam tahminlerin de üzerinde geldi. Pandemide evden çalışmaya alışan, tüm sistemlerini dijitalleştiren ve otomasyonda elinden geleni yapan sektör için 2020 biraz da altyapıyı hazırlama yılı oldu. 2021 bu nedenle artık çok daha önemli. 2021, geçtiğimiz yıl atılan adımların hayata geçeceği ve belki de sektörün geleceğinin değişeceği 'devrimsel' bir yıl olacak. Aynı zamanda rekabet hız, teknoloji ve veriyi kullanmaya doğru bir evrim geçirecek. Deloitte'un 2021 öngörülerine göre sigorta kuruluşlarındaki operasyonlarda, salgının ortaya çıkmasından çok önce başlayan gider yönetimi çabaları, aynı zamanda inovasyonu finanse etmek ve gelecekteki büyümeyi desteklemek için çok önemli. Firmanın yaptığı bir ankete göre katılanların yüzde 61'i önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde maliyetleri yüzde 11-20 arasında azaltmayı bekliyor. İşte 2021 yılı ve sonrası için sektörü şekillendirecek yeni trendler...Ekonominin bu yıl aldığı darbe nedeniyle, sigortacıları 2021'de zorlu piyasa koşulları bekliyor. Bu sınırlı büyüme, daha yüksek primleri bir araya getiren bir yıl olmasını sağlayabilir. 2021'deki sigortacılar şüphesiz ihtiyatlı davranacak. Yeni teminat limitleri getirecek olan sektör, Kovid-19'dan daha fazla etkilenmemek için poliçelere yeni şartlar ve koşullar ekleyecek. Sigorta her zaman veri odaklı bir sektör oldu. Ancak yeni teknolojilerle, sigortacılar artık büyük veriyi çok daha fazla kendi avantajına kullanabiliyor.Daha fazla veri, sigorta poliçelerinin kişilere göre özelleştirilebileceği ve sigortacıların sigortalama sürecinde daha fazla ölçütü dikkate alarak riski en aza indirebileceği anlamına geliyor. Sektör 2021 yılı boyunca yeni veri noktalarını risk değerlendirmelerine ve prim hesaplamalarına dahil edecek. Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarından, sosyal medya sayfalarından ve kredi raporlarından toplanabilen bu veriler, daha doğru fiyat politikaları için kullanılabilir.BÜYÜK veriden güç alan sigorta ürünleri daha esnek hale geliyor. Y kuşağı da artık en büyük nüfus gruplarından... Sigortacıların da bu gruba yönelik ürünleri geliştirmesi gerekiyor. Y kuşağı, daha fazla ürün kişiselleştirme bekliyor. Bu da sigortacıların dijital becerilerini artırmaları gerektiğini ortaya koyuyor.YAPAY zeka ve makine öğrenimi teknolojileri, sigortacılar için daha önemli sorumluluklar getiren yenilikler. Bir süredir çok küçük adımlarla ilerlese de artık hız verildi. Çünkü doğru tespit ve risk analizi ile verimlilik artık ayakta kalmak için şart.XR 2021'de kritik bir konu olarak karşımıza çıkacak. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi uygulamalar daha çok kullanılacak. Müşteriyi ziyaret etmek zorunda kalmadan üç boyutlu bir görüntü kullanarak riski ve hasarı değerlendirmek çok daha basit hale gelecek.