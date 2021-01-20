Hammadde sıkıntısı için toplanıyorlar

TÜRK sanayisinde çarkların yavaşlamasına neden olan hammadde krizinin çözümü için taraflar bugün masaya oturuyor. İlk adım yüzde 100'lere varan fiyat artışlarıyla sanayicilerin hammadde temininde en fazla sıkıntı yaşadıkları demir-çelik sektörü ile atılıyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO) organizasyonu ile online olarak yapacak Tedarik Zincirlerinde Demir-Çelik Sektörü panelinin açılış konuşmalarını Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve İSO Başkanı Erdal Bahçıvan yapacak. İSO'nun Meclis ve Meslek Komitesi üyelerinin katılımına açık gerçekleştirilecek panele Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan'ın yanı sıra OYAK Maden Metalurji Pazarlama ve Satış Grup Başkan Yardımcısı Fatih Çıtak, Borçelik Genel Müdürü Kerem Çakır, Posco Assan Satış -Pazarlama Direktörü Aydın Avar ve Çolakoğlu Metalurji Genel Müdürü Uğur Dalbeler'in katılacağı öğrenildi.Bakan Yardımcısı Turagay, hammadde tedarikinde yaşanan sıkıntıların çözümü için uzun zamandır bakanlık olarak devrede olduklarını anlattı. Bugün yapılacak toplantının tarafları anlamak ve objektif bir değerlendirme yapmak için faydalı olacağını dile getiren Turagay, şunları kaydetti: "Uzun zamandır firmalar demirçelik fiyatlarındaki artıştan duydukları rahatsızlıkları bize iletiyorlardı. Biz de firmalarla bire bir temas kurarak sorunun çözümüne katkı sunmaya çalışıyorduk. Bu toplantıdan alacağımız değerlendirmelerle sorunun çözümü noktasında daha etkili adımlar atabileceğiz. Zaten bugüne kadar hem sanayicilerin şikâyetlerini, hem de iç piyasaya hammadde tedarik eden firmaları dinledik. Herkesin sorunun çözümü için üzerine düşeni yapacağını düşünüyorum. Toplantının ardından daha nokta atışı çözümler ortaya çıkacaktır."Yaşanan sıkıntılarda küresel fiyat hareketlerinin de etkili olduğunu söyleyen Turagay, "Elbette yaşanan sıkıntıların uluslararası ayağı da var. Burada herkesin birbirine empati ile yaklaşması gerekiyor. Kavga ile bir yere varamayız" diye konuştu. Turagay, Türk sanayisinin üretim kaybı yaşamaması için her zaman devrede olduklarını kaydetti.BAŞTA makine olmak üzere otomotiv, metal eşya, inşaat ve savunma gibi pek çok sektörün önemli hammadde girdileri arasında demir-çelikte fiyat artışlarının yanı sıra tedarikte de ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bugün gerçekleştirilecek panelde bu sektörden girdi sağlayan sanayi kollarının faaliyetlerini istikrarlı bir şekilde sürdürebilmesi konusunun masaya yatırılacağı öğrenildi. İSO'nun demir-çelik sektöründeki son gelişmeleri değerlendirmek, başta hammadde temini olmak üzere tedarik zincirlerinde yaşanan sorunları ele almak ve küresel çapta artan demir-çelik talebinin karşılanması konusunda atılabilecek adımları irdelemek amacıyla düzenlediği toplantı bugün saat 18:00'de online olarak gerçekleştirilecek. Petrokimya Sektörü paneli 25 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Üçüncü toplantı da 2 Şubat Salı günü Tarımsal Ürünler Sektörü ile yapılacak.