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Son dakika haberi! Bakan Karaismailoğlu'ndan Türksat 5A açıklaması: Yörünge yükseltme operasyonları başlatıldı...
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat-5A uydusunun alt sistem testleri sorunsuz olarak tamamlandı ve uydunun yörünge yükseltme operasyonları başlatıldı" dedi. Türksat 5A uydusu, SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden başarılı şekilde fırlatılmıştı.
Giriş Tarihi: 20.1.2021 12:11Son Güncelleme: 20.1.2021 12:30ABONE OL
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat-5A uydusunun alt sistem testleri sorunsuz olarak tamamlandı ve uydunun yörünge yükseltme operasyonları başlatıldı" açıklamasında bulundu.
"OPERASYONLAR PLANLANDIĞI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"
Bakan Karaismailoğlu, "Uydunun elektrikli itki sistemi kullanılarak yaklaşık dört ay sürecek yörünge yükseltme manevraları ve uydu üzerindeki tüm operasyonlar planlandığı şekilde devam ediyor." dedi.
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Son dakika haberi! Bakan Karaismailoğlu'ndan Türksat 5A açıklaması: Yörünge yükseltme operasyonları başlatıldı...