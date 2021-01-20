Son dakika haberi! Bakan Karaismailoğlu'ndan Türksat 5A açıklaması: Yörünge yükseltme operasyonları başlatıldı...

"OPERASYONLAR PLANLANDIĞI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Bakan Karaismailoğlu, "Uydunun elektrikli itki sistemi kullanılarak yaklaşık dört ay sürecek yörünge yükseltme manevraları ve uydu üzerindeki tüm operasyonlar planlandığı şekilde devam ediyor." dedi.