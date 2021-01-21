SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı: TCMB Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı...

Piyasaların bir süredir merakla beklediği Merkez Bankası Ocak ayı faiz oranı son dakika açıklandı. Bugün 14.00'da gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamayla, Merkez faiz kararını açıkladı. Bilindiği üzere, geçtiğimiz ay gerçekleşen toplantının ardından, faiz kararı 200 puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilmişti. Son iki aydaki 675 baz puanlık faiz artırımının ardından TCMB, faiz kararını yüzde 17'de sabit tuttu.

MERKEZ FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

Son dakika haberi: Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Ocak 2021 toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu. TCMB, piyasa beklentisine paralel politika faizini yüzde 17 seviyesinde sabit tuttu.