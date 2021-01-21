SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı: TCMB Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı...

Piyasaların bir süredir merakla beklediği Merkez Bankası Ocak ayı faiz oranı son dakika açıklandı. Bugün 14.00'da gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamayla, Merkez faiz kararını açıkladı. Bilindiği üzere, geçtiğimiz ay gerçekleşen toplantının ardından, faiz kararı 200 puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilmişti. Son iki aydaki 675 baz puanlık faiz artırımının ardından TCMB, faiz kararını yüzde 17'de sabit tuttu.
Son dakika haberi: Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Ocak 2021 toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu. TCMB, piyasa beklentisine paralel politika faizini yüzde 17 seviyesinde sabit tuttu.
2021 yılı Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri ise şöyle:
21 Ocak 2021
18 Şubat 2021
18 Mart 2021
15 Nisan 2021
6 Mayıs 2021
17 Haziran 2021
14 Temmuz 2021
12 Ağustos 2021
23 Eylül 2021
21 Ekim 2021
18 Kasım 2021
16 Aralık 2021