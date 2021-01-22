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Beyaz eşya satışları % 16 arttı

Giriş Tarihi: 22.1.2021 ABONE OL
Beyaz eşya satışları % 16 arttı
TÜRKİYE Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, "2020 yılını iç satışta 6 ana ürün grubumuzda 7.8 milyon adetle kapattık, yüzde 16'lık büyüme yaşadık. Beklentinin aksine iç satışlar ciddi bir büyüme sağladı" dedi. Online sohbet toplantısı düzenleyen Dinçer, Türkiye'nin beyaz eşya sektöründe dünyanın ikinci büyük üretim üssü konumunu sürdürdüğünü belirterek, "2020'de 29.2 milyon adetlik üretime ulaştık. Bunun 22 milyonu ihracat, kalanı ise yurtiçi satışlar oldu. Geçtiğimiz 5 yılda 106 milyon, 10 yılda 188 milyon adet beyaz eşya üretimi gerçekleştirdik. Bu sektörde 600 bin dolaylı, 60 bin doğrudan istihdam yaratma becerisine devam ediyoruz" dedi.
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Beyaz eşya satışları % 16 arttı
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