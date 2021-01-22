Fiyat artışına zoraki fren

Döviz kurunda 2020'nin kasım ayına kadar olan suni artışı bahane ederek, ürün fiyatlarına fahiş zam yapıp vatandaşı canından bezdiren marketler, dolarda son iki yaşanan düşüşü de fiyatlara yansıtmayarak tüm tepkileri üzerlerine çekti. Dolarda 6 Kasım'dan aralık sonuna kadar yüzde 12'den fazla düşüş yaşanırken, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, gıda endeksindeki artış yüzde 7'ye ulaştı.

Başta ayçicek yağı ve tereyağı, yumurta, tavuk, bebek maması, pirinç ile mercimek olmak üzere bazı ürünlerde iki aylık fiyat artışı yüzde 30'a yaklaştı.

Gıda fiyatlarındaki artışın, kurdaki gerilemeye rağmen devam etmesi ile birlikte vatandaşların özellikle sosyal medyadan gösterdiği tepkiler üzerine marketler şimdilik fiyat artışında frene bastı. Üretici para kazanamamaktan tüketici ise fiyat pahalılığından şikâyet ederken, bu durumda en büyük kârı aracılar ve zincir marketler elde etti. Son bir yılda temel gıda ürünleri ve meyve- sebzeye yüzde 50'leri aşan zamlar yapıldı. Bu dönemde yıllık TÜFE artışı yüzde 14.6, gıda enflasyonu ise yüzde 20.6 olarak gerçekleşti.



ÜRETİCİLER İSYAN EDİYOR

Geçen süre zarfında kuru bakliyat ürünlerine yüzde 38'in üzerinde zam yapıldı. Mercimeğe yüzde 60, kuru fasulyeye yüzde 30, pirince yüzde 32, una yüzde 30 zam geldi. Yine makarna, şehriye gibi ürünlerde yapılan zamlar 23'ü buldu. Bu ürünleri tarladan kaldıran çiftçi rafta gördüğü fiyatları şaşkınlıkla izlediğini belirtirken, elindeki ürünü çok düşük fiyatlarla sattığını her defasında vurguladı.



YUMURTADA FAHİŞ FİYAT

Geçen yılın zam şampiyonu ise yumurta oldu. Yıl başında 19-20 lira olan yumurtanın fiyatı 32 TL'ye kadar yükseldi. Yumurta üreticileri bu zamları kendilerinin yapmadığını, marketlerin kâr hırsıyla fiyatları artırdığını belirterek, vatandaşı uyardı. Yine mutfağın temel ürünü olan Ayçiçek yağı, tereyağ gibi ürünler yüzde 50'nin üzerinde arttı. Meyve-sebzede, tarla ile market arasında üç kata yaklaşan fiyat farkları oluştu. Market fiyatlarına isyan eden çiftçiler, "Üretici kazanmıyor. Olan vatandaşla çiftçiye oluyor. Parayı aracılarla marketler götürüyor" diyor.



9.870 ÜRÜN DENETLENDİ

VATANDAŞLARIN sosyal medya, CİMER, şikâyet siteleri gibi platformlar üzerinden gösterdiği yüksek fiyat artışlarına Ticaret Bakanlığı gecikmeli de olsa denetim başlattı. 19-20 Ocak'ta Türkiye genelinde denetim yapıldığı bildirildi. Denetimlerin devam ettiğini vurgulayan bakanlık, iki günde 562 işletmeye ait 9 bin 870 ürünün denetlediğini kaydetti. Fiyat etiketi, alım fiyatı artmazken satım fiyatında günler içinde yapılan zamlar, yanıltıcı reklamları denetleyen bakanlık, sınırlı da olsa marketlere geri adım attırdı. Öyle ki bakanlığın sahaya çıkmasıyla birlikte bazı marketler gece yarısı operasyonuyla fiyat etiketlerini indirdi.



CEZALAR ÇEREZ PARASI

Yapılan denetimlerin ardından firmalardan savunma alacak olan Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenlere 10 bin-100 bin lira arasında, stokçuluk yapanlara ise 500 bin liraya varan idari para cezası uygulayacak. Ancak uzmanlar bunların marketler için çerez parası olduğunu, bahsi geçen rakamların marketlerin bir şubesinin bir günlük cirosu olduğunu belirtiyor. Cezaların daha ağır ve caydırıcı olması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, "Fırsatçılar yıllardır duruyor. Ne üretici kazanıyor ne de tüketici. Aracı ve marketler ise her zaman kârlı çıkıyor. Daha sık denetimlerin yapılması ve daha ağır cezaların gelmesi şart" diyor.



Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bugüne kadar 3 bin 208 dosyayı karara bağlarken, bunlara 11 milyon 885 bin lira idari para cezası uygulandı. Reklam Kurulu da fahiş fiyat artışı yapan ve Kovid-19'u aldatıcı reklamlarla fırsata çevirmeye çalışan 303 firmaya da 13.3 milyon lira idari para cezası uyguladı.