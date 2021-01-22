Koza Altın rekortmenlere kafa tuttu

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetiminde bulunan Koza Altın, 2019 yılı Kurumlar Vergisi sıralamasında Türkiye 13'üncü olarak bir rekora imza attı. Faaliyetlerindeki başarısını tahakkuk eden vergiyle de taçlandıran Koza Altın, 512 milyon 639 bin 149 TL vergi ödeyecek. TMSF yönetiminde bulunan diğer bir şirket olan Aydınlı Giyim de ilk 100 listesine 100 milyon 115 bin 60 TL vergi tahakkuku ile 83'üncü sıradan girdi. Koza Altın ve Aydınlı Giyim, Hazine'ye toplam 612 milyon lirayı aşkın vergi ödemesi gerçekleştirecek. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Milletin emanetine sahip çıkarken kırdığımız bu rekor bizi onurlandırmıştır. TMSF yönetimindeki tüm şirketlere irtifa kazandırdık. Rekorlara devam edeceğiz" dedi. Kurumlar Vergisi sıralamasında Koza Altın'ın önünde bulunan kurum ve kuruluşların Türkiye'nin 'en büyükleri' olduğuna işaret eden Gülal, Koza Altın'ın vergi sıralamasında bu devlerin hemen arkasında yer almasının gurur verici olduğunu kaydetti. Gülal, Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin halka açık bir şirket olması sebebiyle vergi rekoru kırmasının, şirkete ortak olan on binlerce küçük yatırımcı açısından da çok önemli olduğuna inandığını dile getirdi. Gülal, "Dün terörü finanse eden şirketlerin bugün vergi rekortmeni olması bizim için onurdur" dedi.