Merkez faizi değiştirmedi

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.PPK sonrası yapılan açıklamada, iktisadi faaliyetin güçlü bir seyir izlediği belirtilerek, "Salgına bağlı kısıtlamaların ekonomi üzerindeki aşağı yönlü etkileri, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine kıyasla daha sınırlı seyretmekle birlikte, hizmetler ve bağlantılı sektörlerdeki yavaşlama ve bu sektörlerin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikler devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. Duyuruda, salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talebin cari işlemler dengesi üzerindeki olumsuz etkisinin devam ettiği vurgulandı.Kasım ve aralıkta gerçekleştirilen güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin daha da belirgin hale gelmesinin beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, "Uluslararası emtia fiyatlarındaki gelişmeler, bazı sektörlerde belirginleşen arz kısıtları ile gerçekleştirilen ücret ve yönetilen fiyat ayarlamaları, orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki önemini korumaktadır. Bu doğrultuda kurul, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülmesine karar vermiştir. Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır" vurgusu yapıldı. Merkez Bankası'nın sıkı duruşun uzun süre korunacağına işaret etmesinin etkisiyle dolar dün gün içerisinde 7.36 TL'nin altına geriledi.REFORM söylemleri ile enflasyonla mücadeledeki kararlı tutumun yansıması olarak Türk Lirası'ndaki değer kaybının durması ve risk primindeki iyileşme, tüketici güveninde ibreyi 4 ay aradan sonra yukarı çevirdi. Tüketici güven endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 4 artarak 83.3 ile Nisan 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 6.3 artarak 83.8'e, genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 6.5 artarak 88.2 ile Ağustos 2018'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 5.1 arttı.MERKEZ Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın 16 Aralık'ta düzenlenen 2021 Para ve Kur Politikası'nı açıkladığı toplantıda dile getirdiği ters dolarizasyonun ilk sinyali gelmeye başladı. Vatandaşın mevduatta dolara geçişi uzun zaman sonra ilk kez durdu, döviz hesaplarında çözülme başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, 6 Ocak'ta 260.3 milyar dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 18 Ocak'ta 257.4 milyar dolara geriledi. Döviz hesaplarında 8 işlem günündeki satış 2.9 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde bireysel hesaplarda 2.4 milyar dolarlık, şirketlerin hesaplarında ise 508 milyon dolarlık çözülme yaşandı. Merkez Bankası Başkanı Ağbal, fiyat istikrarı hedefini sağlamada gösterdikleri kararlı tutum ve güçlü politika neticesinde ülke risk priminin aşağı gelmesini ve özellikle fiyat istikrarı ile enflasyonun düşüşünü gören yurtiçi yerleşiklerin de ters dolarizasyonu başlatmasını beklediklerini ifade etmişti.