Yüksek hızlı tren Sivas’ta

BÜTÜN hat ve ray serimi tamamlanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nde ilk test sürüşü gerçekleştirildi. Test sürüşü için Yozgat Yerköy'den hareket eden hızlı tren ilk kez Sivas'a geldi.Ankara-Sivas YHT Projesi'nde test sürüşlerine başlandı. Yozgat-Sivas arasında ray serim işlemlerinin tamamlanmasının ardından hızlı tren ilk kez test sürüşü için Sivas'a gitti. Gece 02.00'da Yozgat Yerköy'den hareket eden hızlı trenin ağırlık test sürüşü gerçekleştirildi. Gece saatlerinde Sivas'a ulaşan hızlı tren daha sonra tekrar Ankara'ya döndü.