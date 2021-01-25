Ankara-Sivas YHT hattında performans testleri başladı

Ray ve hat serim çalışmaları tamamlanan Ankara-Sivas YHT hattında ağırlık testlerinin ardından performans testleri başladı. Testlerin tamamlanmasının ardından 12 saat olan Ankara- Sivas arası 2 saate düşecek.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) performans testlerine başladı. İlk test sürüşü için Ankara Garı'ndan sabah 8'de hareket eden hızlı trenin elektrifikasyon katener hattı altındaki performansı ile hat üzerindeki sinyalizasyon sistemi ve özellikle tren tespit sistemiyle etkileşimi gözlemlenecek. Performans testleriyle birlikte aynı zamanda dinamik ve 'ETCS Seviye 1' testleri de yapılacak. Toplam uzunluğu 393 kilometre olan hattaki testlerin tamamlanmasının ardından Ankara ve Sivas arasındaki ulaşım 12 saatten 2 saate düşecek.

Performans testlerinin başlamasını sosyal medya hesabından duyuran TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, büyük emek, özveri ve yüksek mühendisliğin ürünü Ankara-Sivas YHT Hattı'nın Performans testi aşamasına geldiklerini söyledi. TDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, ilk test sürüşünün fotoğraflarını ise; "Heyecanla beklediğimiz o gün, bugün! Kemerlerimizi bağladık, Ankara-Sivas yolculuğumuz başlıyor! Haydi Bismillah!" notuyla paylaştı.