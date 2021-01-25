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Elvan'dan '' açıklaması: Bugün yayınladığımız tebliğ ile erteledik

, "Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini bugün yayınladığımız tebliğ ile erteledik." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 25.1.2021 10:01 Son Güncelleme: 25.1.2021 10:23 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan 'vergi' açıklaması: Bugün yayınladığımız tebliğ ile erteledik

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, lunapark faaliyetinde bulunan mükelleflerimizi 1 Aralık 2020 itibariyle mücbir sebep kapsamına aldık." dedi.

ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

Elvan, "Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken katma değer vergisi ve muhtasar beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme süreleri mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26'ncı günü sonuna kadar uzatıldı." sözlerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan 'vergi' açıklaması: Bugün yayınladığımız tebliğ ile erteledik
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