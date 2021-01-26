Sigortacılara ucuz finansman

Halkbank, sigorta acenteleri ve sigorta eksperlerinin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) ile protokol imzaladı. Buna göre, ATO üyesi olan sigorta acenteleri ve eksperleri, 20 bin TL'ye kadar büyüklüğe sahip ve azami 1 yıl vadeli teminat mektubunu maktu 200 TL'ye, 20 bin ile 75 bin TL arası miktarda ve azami 1 yıl vadeli teminat mektubunu yüzde 1'lik bir komisyon oranıyla Halkbank'tan temin edebilecek.Ayrıca, acente ve eksperler azami 75 bin TL limitli Ticari Kredi Kartı alabilecek. İstenmesi durumunda 20 bin TL'ye kadar limitli "Ticari Kredili Mevduat Hesabı" imkânı da sağlanacak.İmza töreninde konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan "Sizin varlığınız, üretimin güvencesi... Üreten Türkiye'nin bankası olarak biz, üretime destek veren herkesin yanındayız. Bu anlayışla; farklı sektörlere ve meslek gruplarına sağladığımız desteklerle piyasadaki canlılığa katkı vermeye devam edeceğiz" dedi.Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise pandemi sürecinde Halkbank'ın yanlarında olmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek "Protokolle Ankara'da acente, brokır ve eksper olmak üzere 2 bine yakın şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi bu desteklerden yararlanma imkânına kavuşacak" dedi.