Gözler faiz kararında! FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2021 Ocak FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Dünya piyasalarının gözü kulağı fed faiz toplantısı sonrası alınacak kararlara çevrildi. FED Başkanı Powell önderliğinde gerçekleştirilen toplantılar, alınan kararlara göre piyasalarda etkisini gösterebilecek. Yurt içi ve yurt dışı piyasalar gözlerini ocak 2021 faiz kararına çevirirken Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklaması ile birlikte, piyasalar yeniden pozisyon alacak. Peki FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2021 Ocak FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED faiz kararı için geri sayıma başlarken tüm dünyanın merakla beklediği Amerikan Merkez Bankası (FED) faiz toplantısı 27 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 21.00 itibariyle gerçekleşecek. Fed'in faiz kararı ve ardından gelecek Başkan Powell'ın fed faiz kararı açıklamaları anlık olarak yakından takip edilecek...
FED faiz toplantısı 27 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek. FED Başkanı Powell bugün saat 21:00 itibari ile faiz kararını açıklayacak.
Analistler, yatırımcıların çarşamba günü açıklanacak Fed'in faiz kararına odaklandığını, piyasa beklentilerinin Fed'in faizleri sabit bırakacağı yönünde olduğunu bildirdi.
FOMC toplantılarının 2021 yılındaki tarihleri şöyle;
27 Ocak, 16-17 Mart, 27-28 Nisan, 15-16 Haziran, 27-28 Temmuz, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık.
Fed'in bu yılın geri kalanındaki 4 toplantısı ise,
28-29 Temmuz,
15-16 Eylül,
4-5 Kasım ,
15-16 Aralık tarihlerinde yapılacak.
Küresel piyasalar dün karışık bir seyir izlemesinin ardından bugün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve sonrasında yatırımcılar için kritik olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklandı.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 100 milyonu aşması, aşılama konusunda yaşanan tedarik sorunları ve salgının ekonomiye etkileri konusunda devam eden endişeler pay piyasalarında baskıya neden olsa da fiyatlama davranışlarına bakıldığında mali teşvik beklentilerinin halen ağır bastığı görülüyor.
26-27 Ocak günleri yapılacak olan toplantının ardından karar 27 Ocak TSİ 22:00'da açıklanacak ve Türkiye saati ile 22:30'da Fed Başkanı Powell konuşması takip edilecek.