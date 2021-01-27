Gözler faiz kararında! FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2021 Ocak FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED KRİTİK FAİZ KARARINI BUGÜN 21:00'DE AÇIKLAYACAK

Küresel piyasalar dün karışık bir seyir izlemesinin ardından bugün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve sonrasında yatırımcılar için kritik olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklandı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 100 milyonu aşması, aşılama konusunda yaşanan tedarik sorunları ve salgının ekonomiye etkileri konusunda devam eden endişeler pay piyasalarında baskıya neden olsa da fiyatlama davranışlarına bakıldığında mali teşvik beklentilerinin halen ağır bastığı görülüyor.

26-27 Ocak günleri yapılacak olan toplantının ardından karar 27 Ocak TSİ 22:00'da açıklanacak ve Türkiye saati ile 22:30'da Fed Başkanı Powell konuşması takip edilecek.