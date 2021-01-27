Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kira ve gelir kaybı desteğinde başvuru süresi uzadı

Kira ve gelir kaybı desteğinde başvuru süresi uzadı

Ticaret Bakanı , 2 milyonun üzerinde esnafın talepte bulunduğu kira ve gelir kaybı desteğinde başvuru süresi uzatıldığını açıkladı. Destekten yararlanma şartlarını taşıyanlar 31 Mart gecesine kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Gelir kaybı desteğinin ardından kira ödemeleri de kısa sürede başlayacak. Üç ay devam edecek destekler kapsamında esnafa verilecek aylık destek tutarı 1 milyar 240 milyon liraya ulaşacak.

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Giriş Tarihi: 27.1.2021 07:22 ABONE OL
Kira ve gelir kaybı desteğinde başvuru süresi uzadı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağladıklarını açıkladı.

BAŞVURULARDA SÜRE UZATILDI

Bakan Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz. Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan; fakat başvuruda bulunmayan esnafımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir" ifadelerini kullandı.

Yerli aşıda son dakika haberi: İşte bizim koronavirüs aşılarımız

ARKADAŞINA GÖNDER
Kira ve gelir kaybı desteğinde başvuru süresi uzadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA