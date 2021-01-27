Kira ve gelir kaybı desteğinde başvuru süresi uzadı

BAŞVURULARDA SÜRE UZATILDI



Bakan Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz. Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan; fakat başvuruda bulunmayan esnafımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir" ifadelerini kullandı.