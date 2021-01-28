Türkiye havalimanları, bin 297 uçuşla Avrupa’da birinci oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı(EUROCONTROL)'ün 26 Ocak Salı gününe ilişkin çblüğ havasındaki uçuş verileri belli oldu. Buna göre geçtiğimiz Salı günü transit uçuşlarla birlikte Türkiye Havalimanlarından gerçekleşen bin 297 uçuşla, Avrupa'da birinci sırada yer aldı.

Yine aynı verilere göre İstanbul Havalimanı da 26 Ocak günü 425 uçuşla hava trafiği en yoğun havalimanı oldu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "Eurocontrol ağında 26 Ocak günü en yoğun hava seyrüsefer hizmeti veren merkezler arasında Hava Trafik Kontrol Merkezimiz 1297 uçuş ile ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanımız ise 425 uçuş ile hava trafiği en yoğun olan havalimanı oldu" ifadelerine yer verdi.