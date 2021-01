Üretici etini kendi satacak

Gıda fiyatlarındaki hızlı artışa karşı üretici kazanamadığından tüketici ise yüksek fiyattan şikâyet ediyor. Bu gidişata 'dur' demek isteyen üretici birlikleri ise harekete geçmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda ilk hamle Türkiye Et Üreticileri Birliği'nden (TÜKETBİR) geldi. Eti direkt üreticiden tüketiciye uygun fiyatlı ulaştırmak için harekete geçen TÜKETBİR, mini satış ofisleri açmaya hazırlanıyor. Pilot uygulamayı Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçiren TÜKETBİR, Et 54 adını verdiği satış ofisleriyle üreticiden aldığı eti direkt tüketici ile buluşturmaya başladı. Bu uygulamanın benzerini İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerde de hayata geçirmeye hazırlanan TÜKETBİR, market ve kasaplarda 42 ila 55 TL arasında değişen kıymanın kilogramını 38 ila 40 TL arasında, 50 ila 85 TL arasında değişen kuşbaşını ise 40 ila 43 TL arasında satışa sunacak.Pilot uygulamayı Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçirdiklerini belirten TÜKETBİR Başkanı Bülent Tunç, "Et 54 adını verdiğimiz satış ofislerinde vatandaşımız uygun ete ulaşabiliyor. Sadece kıyma ve kuşbaşı satışı yapıyoruz. Ya küçük donduruculu büfelerde ya da soğuk hava depolu karavanlarda halka direkt et satışı yapmak istiyoruz. Çünkü şu an besicilerimiz de kazanamıyor tüketici de... Aracılar kârı alıyor olan üretici ile vatandaşa oluyor. Bu modelle kıymayı 38-40 TL, kuşbaşını da 40-43 liradan halkımızla buluşturmak istiyoruz" dedi.Marketlerde et fiyatlarının 70-80 lirayı bulduğuna dikkat çeken Tunç, "Üretici uygun fiyattan veriyor ancak vatandaş uygun fiyattan yiyemiyor. Biz bu girişimle her iki tarafın da kazanan olmasını istiyoruz. Şu an bu model üzerine çalışıyoruz. Nisan ayına kadar bunu hayata geçirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.