SGK'ya borçlu işveren ve sigortalılara son çağrı! Son gün 1 Şubat

Yapılan açıklamada, başvuruların 1 Şubat 2021 tarihine kadar, e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabileceği gibi şahsen veya posta yoluyla sosyal güvenlik kurumu birimlerine de yapılabileceği kaydedildi. Yaşanmakta olan pandemi süreci nedeniyle işveren ve sigortalıların, yapılandırma müracaatlarını E-Sigorta kanalıyla veya e-devlet yoluyla yapmaları tavsiye edildi.

"PEŞİN ÖDEYİN KAZANÇLI ÇIKIN"

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Borcunu peşin ödeyen işverenler için Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, ilk iki taksit süresi içinde taksitle ödeyen işverenler için Yİ-ÜFE'nin yüzde 50'si siliniyor. Taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir.

YAPILANDIRMA İLE SAĞLANAN AVANTAJLAR

Sosyal güvenlik borçlarını yapılandıran işveren ve sigortalılarımızın geçmiş dönem borçlarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, borç asıllarına Yİ—ÜFE uygulanacağından ekonomik olarak daha uygun şartlarda ödeme imkanına kavuşacaklardır. Aynı zamanda birikmiş borçlara taksitle ödeme seçeneği getirildiğinden, ilgililer kolay ödeme imkânına sahip olabilecektir.

Ayrıca borçlarını yapılandıran işverenlerimiz; prim teşviklerinden yararlanmaya devam edebilmekte, borçlularımıza uygulanması gereken icra işlemleri durdurulmakta, ilk taksitin ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilmektedir."

EMEKLİ OLMA İMKANI

İl Müdürü Murat Göktaş, "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası arasında 7256 sayılı Yapılandırıma Kanunu kapsamında emekli olabilecek sigortalılara yönelik kredi iş birliği protokolü imzalandığını ve Protokol ile yapılandırılan borcun peşin ödeme tarihinin son gününe yani 31 Mart'a kadar aylık 1,60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanarak ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılarımıza, banka kredisi ile emeklilik imkanı kavuşacaklardır" dedi.