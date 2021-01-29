Şirketlere değer katmaya devam edeceğiz

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu çerçeve etrafında devletin yatırımcı rolünü etkin hale getireceklerini söyledi. Eti Maden'in bor başta olmak üzere ürünlere katma değer kazandırdığını belirten Sönmez, "Füzenin ucundaki kaplama malzemesi bor karbür, tonu 350-400 bin dolarlara gidiyor. Eti Maden deterjana girdi, Çin'le bor karbür tesisi yatırımı yapılıyor. Eti Madeni satmak gibi bir planımız kesinlikle yok" diye konuştu. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sönmez, "Milli Piyango satılmadı işletmesi devredildi. Devletin kontrolünde ve gözetiminde. Satılmayan biletler Hazine'ye irat kaydediliyor" dedi. Sönmez PTT'yi kargoda tekrar lider yapmayı hedeflediklerini, ihtiyaç duyulması durumunda THY'ye sermaye desteği sağlayabileceklerini kaydetti. Sönmez ayrıca Turkcell'in dünyada en az borçlu telekomünikasyon şirketlerinden olduğunun altını çizdi.