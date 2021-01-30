Bingöl Sütaş’la Anadolu Kaplanı olacak

Bingöl'de 1,1 milyar TL'ye entegre süt ve hayvancılık tesisleri yatırımını sürdüren Sütaş, yatırımın bölgesel etkisi konusunda hazırlattığı analiz raporunu paylaştı. Bin 12 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak tesisler 2033'e kadar şehirde kişi başı geliri 2 bin 900 dolar artırıp 10 bin 221 dolara çıkaracak. Böylece şehir, fert başı GSYH'de 38'inciliğe yükselecek.Sütaş'ın; 'Doğu-Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi' kapsamında Haziran 2018'de temelini attığı 'Bingöl Entegre Tesisleri'nde üretim, bu yıl içinde başlayacak. 2022 sonunda tam kapasiteye ulaşması planlanan tesisler bin 12 kişiye doğrudan istihdam sağlarken, şehrin ve bölgenin ekonomik çehresini de değiştirecek. Yatırımın Bingöl ve çevresine yönelik etkileri 'Sütaş Doğu-Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi - Bingöl Entegre Tesisleri Yatırımının Sosyo-Ekonomik Etkileri: Bölgesel Dinamik Girdi-Çıktı Analizi (2018-2033)' adlı çalışmayla raporlaştırıldı. Konuyla ilgili basın toplantısı Bingöl'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşti. Bu topraklara değer katan yatırımla her zaman destek verdiklerini söyleyen Varank, "Bu dev yatırım Bingöl için bir dönüm noktası olacak. Burası bu yatırımla göç veren değil alan Anadolu kaplanı bir şehir olacak" dedi. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ise "Bu yatırım hem Bingöl'de hem de bölgede farklı bir iklim yaratacak" değerlendirmesinde bulundu. Cevdet Yılmaz ise Bingöl'ün Sütaş'ın yatırımı ile sıçrama yapacağını söyleyerek "Buraya uzay üssü kurulsaydı yerel kalkınmaya bu kadar destek sağlayamazdı" şeklinde konuştu.Toplantıda konuşan Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, Sütaş'ın 'çiftlikten sofralara' iş modelinin; ekonomik, sosyal etkileri ve kapsayıcı özellikleri ile bir 'Bölgesel Kalkınma Modeli' niteliğinde olduğunu kaydetti. İki yıl süren çalışma sonucu ortaya çıkan 'Bölgesel Etki Analizi Raporu'na göre, yatırım olmazsa 2033 yılı itibarıyla 2.2 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşacak Bingöl, Sütaş yatırımı tamamlandığında ve yıllık süt alımları dahil edildiğinde 15 yıllık süreç sonunda 3.6 milyar dolarlık GSYH'ya erişecek. Sütaş yatırımının Bingöl ekonomisine kümülatif etkisi 2019'da yıllık 71 milyon dolarken, geçen yıl 123.7 milyon dolar oldu. Ekonomik etki bu yıl 197,3 milyon dolar, 2022'de 244.1 milyon dolar, 2033'de ise 1 milyar 386 milyon dolar seviyesine ulaşacak.Yatırım Bingöl'de fert başına düşen geliri de önemli ölçüde artıracak. Sütaş yatırımı olmaksızın Bingöl'ün 2033 yılındaki fert başı GSYH'sının 7.322 dolar olacağı tahmin edilirken, yatırımdan sonra bu değerin yüzde 40 artışla 10 bin 221 dolara erişeceği hesaplanıyor. Şehir, GSYH'de 35 sıra birden yükselerek 38'inci sıraya gelecek.Çin ile 6 bin ton peynir altı suyu tozu için ihracat bağlantısı yaptıklarını anlatan Yılmaz, çiğ sütte 2 lira 80 kuruşluk fiyata nakliye ve diğer giderler de eklenmesiyle fiyatın 3 lira 20 kuruşa çıktığını belirterek, "Kasım 2019'dan Ocak 2021'e kadar hiç bir zam yapılmadı. 14 ay sonra ancak yüzde 20-25 arasında zam yapıldı" diye konuştu.2019'daBingöl ekonomisinde tarımın payı yüzde 14 iken 2033'te 2,5 kattan fazla artarak yüzde 36,8'e yükselecek. Geçen yıl 597'si doğrudan 3.663 kişiye istihdam sağlayan yatırımla bu yıl 778'i doğrudan 4.524 kişiye iş sağlanacak. Sütaş yatırımının doğrudan ve dolaylı toplam istihdama etkisinin 2033 itibarıyla 8.611 kişi olacağı tahmin ediliyor. Kurulacak işletmelerde 2033 itibarıyla 1.012 kişi doğrudan istihdam edilecek.