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5 milyonu aştı limit 1.000 TL’ye çıktı

Üç hafta önce faaliyete geçen 7/24 para transferi uygulaması , 5.3 milyon rakamına ulaştı. Limit 1.000 TL’ye çıkarıldı

Giriş Tarihi: 30.1.2021 ABONE OL
FAST 5 milyonu aştı limit 1.000 TL’ye çıktı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 8 Ocak itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'nde işlem üst limiti 1000 TL'ye yükseltti. TCMB'den yapılan açıklamada, iç kaynaklarca geliştirilip işletilen FAST Sisteminin yoğun bir ilgi ile karşılandığı, kısa süre içinde FAST üzerinden 9 milyon anlık ödeme gerçekleştirildiği ifade edildi.
Ödemelerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sisteminde kayıtlı kullanıcı sayısının 5.3 milyona ulaştığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bugün itibarıyla FAST işlem üst limiti 1000 TL'ye yükseltilmiştir" dendi.

KAREKOD GELİYOR
Açıklamada ayrıca FAST'in ilerleyen dönemlerde karekodlu ödeme gibi yeni katma değerli servislerle çalışacağı belirtilerek, "Ödemeler alanındaki temel alt yapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir" değerlendirmesi yapıldı. FAST Sistemi, 8 Ocak'ta yaygın kullanımının yakından izlenmesi amacıyla 50 lira limitli olarak başlatılmıştı.

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FAST 5 milyonu aştı limit 1.000 TL’ye çıktı
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