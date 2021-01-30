Tosyalı’dan üretim rekoru geldi

Tosyalı Holding bünyesinde, Cezayir'de faaliyet gösteren Tosyalı Algerie, tek bir doğrudan indirgenmiş demir (DRI) modülüyle yıllık 2,23 milyon ton üretim rakamına ulaşarak yeni bir dünya rekoru kırdı. Tosyalı Holding'in açıklamasına göre, kasımda MIDREX teknolojisi kullanarak dünyanın en büyük DRI modülünü devreye alan Tosyalı Algerie, henüz 2 yıllık faaliyet süresine rağmen tek bir DRI modülüyle yıllık üretimde dünya rekoruna imza attı. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye'yi yurtdışında da temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.