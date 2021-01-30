Virüse etkili ahşap boya

Türk akademisyenler virüse etkili ahşap boyası geliştirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ) Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yağcı ve İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Polimer Bilimi ve Teknolojisi Bölümü yüksek lisans öğrencisi Mehmet Bilgehan Bilgiç dünyanın ilk antiviral ahşap boyasını geliştirdi.

Bilgiç'in danışmanı Yağcı ile birlikte hazırladığı makalesi "Ahşap Yüzeylerde Kalıcı Hijyen" başlığıyla yayımlandı. Yağcı'nın geçmişteki antimikrobiyal çalışmalarından esinlenilen ve Kubilay Boya tarafından geliştirilen yeni teknoloji sayesinde ahşap yüzeylerde virüs ve bakteriler yok oluyor.



DOKUNAN YÜZEYLERDE ETKİN KORUMA



Makalede boya sektörünün COVID-19 ile mücadeledeki yerine vurgu yapılıyor ve antiviral kaplamaların dokunma yoluyla bulaşın engellenmesinde kalıcı, hızlı ve güvenilir çözüm olarak öne çıktığından bahsediliyor. Antiviral özelliği sayesinde yeni teknoloji, COVID-19 ile mücadele kapsamında önemli rol oynayacak.