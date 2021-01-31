AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 31 Ocak! Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu?

Ülkemizin çeşitli noktalarında irili ufaklı depremler meydana geliyor. Bu sarsıntılar Ege, Akdeniz veya Karadeniz açıklarında meydana geldiği gibi aktif fay hatları içerisinde bulunan illerimizde de görülebiliyor. Hâl böyle olunca, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son depremler verileri neticesinde 'Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' sorusunun yanıtı netlik kazanıyor.

DEPREM Mİ OLDU? 31 OCAK SON DEPREMLER

Son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık ve son dakika olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli 31 Ocak son depremler verilerine göre, ülkemizin çeşitli noktalarında irili ufaklı birçok sarsıntı görüldü.

İşte, 31 Ocak 2021 son depremler listesi;