AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 31 Ocak! Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu?

Ülkemizin çeşitli noktalarında irili ufaklı depremler meydana geliyor. Bu sarsıntılar Ege, Akdeniz veya Karadeniz açıklarında meydana geldiği gibi aktif fay hatları içerisinde bulunan illerimizde de görülebiliyor. Hâl böyle olunca, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son depremler verileri neticesinde 'Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' sorusunun yanıtı netlik kazanıyor.
Son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık ve son dakika olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli 31 Ocak son depremler verilerine göre, ülkemizin çeşitli noktalarında irili ufaklı birçok sarsıntı görüldü.
İşte, 31 Ocak 2021 son depremler listesi;
SON DEPREMLER LİSTESİ
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ