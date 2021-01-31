Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 31 Ocak! Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu?

31 Ocak! Deprem mi oldu, ?

Aktif fay hatları ile çevrili olan ülkemizde, gün içerisinde çeşitli zaman dilimlerinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Bu noktada, 'Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' sorusunun yanıtı da merak ediliyor. tarafından anlık olarak güncelliyor. İşte, AFAD ve Kandilli son depremler verileri 31 Ocak 2021 Pazar

Giriş Tarihi: 31.1.2021 14:18 ABONE OL
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 31 Ocak! Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu?

Ülkemizin çeşitli noktalarında irili ufaklı depremler meydana geliyor. Bu sarsıntılar Ege, Akdeniz veya Karadeniz açıklarında meydana geldiği gibi aktif fay hatları içerisinde bulunan illerimizde de görülebiliyor. Hâl böyle olunca, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son depremler verileri neticesinde 'Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' sorusunun yanıtı netlik kazanıyor.

DEPREM Mİ OLDU? 31 OCAK SON DEPREMLER

Son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık ve son dakika olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli 31 Ocak son depremler verilerine göre, ülkemizin çeşitli noktalarında irili ufaklı birçok sarsıntı görüldü.

İşte, 31 Ocak 2021 son depremler listesi;

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 31 Ocak! Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA