Hükümet harekete geçti: 4 ayrı destek paketi devreye alındı!

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Hükümet harekete geçti: 4 ayrı devreye alındı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri kısıtlanan iş yerleri ve esnaf için 4 ayrı devreye alındı. Destek paketlerinin bazılarında ödemeler başlarken, Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü desteklerin detaylarını anlattı.

Giriş Tarihi: 31.1.2021 14:32 Son Güncelleme: 31.1.2021 14:34 ABONE OL
Hükümet harekete geçti: Esnafa 4 ayrı destek!

Hükümet pandemi dolayısıyla işleri bozulan ya da kısıtlama kararı ile işyerleri kapanan yüzbinlerce esnafa yönelik destek paketlerini peş peşe açıkladı.

Hükümet harekete geçti: Esnafa 4 ayrı destek!

Bu paketlerdeki desteklerin tamamı hibe olarak yani karşılıksız olarak sağlanırken vergi ve kredi ertelemeleri ve mücbir sebep ilanı da esnafa nefes aldıracak.

Hükümet harekete geçti: Esnafa 4 ayrı destek!

İlk olarak devreye küçük esnafa yönelik hibe ve kira desteği alındı. Böylece basit usulde vergilendirilen küçük esnafa ayda 1000'er lira destek ve büyükşehirlerde 750, diğerlerinde 500 lira olmak üzere kira yardımı başlatıldı. Bununla ilgili ilk başvuruyu tamamlayan esnafa Ocak ayı itibariyle ilk ödemeler yapıldı. İkinci başvuru ise 31 Mart'a kadar uzatıldı.

Hükümet harekete geçti: Esnafa 4 ayrı destek!

Ardından işyerleri pandemi dolayısıyla tamamen kapanan esnafa yönelik mücbir sebep hali ilan edildi. Böylece bu esnafımız da 6 ay süreyle vergi beyannamesi verme ve ödeme yükümlülüğünden kurtuldu.

Hükümet harekete geçti: Esnafa 4 ayrı destek!

Üçüncü fazda ise 'tan esnaf kredisi alanların ödemeleri 6 ay süreyle ertelendi. Bunun ardından özellikle yeme içme sektöründe kısıtlamalardan etkilenen esnafa ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek kararı alındı.

Hükümet harekete geçti: Esnafa 4 ayrı destek!

YENİ DESTEKTEN KİMLER YARARLANACAK

Pandemi dolayısıyla kısıtlamalardan etkilenen lokanta restoran ve kafeler... Şartları taşıyan işletme sayısı 200 bin. Bu konuyla ilgili çalışmalar sürerken yakında başvurular alınmaya başlayacak.

Hükümet harekete geçti: Esnafa 4 ayrı destek!

ŞARTLAR NE OLACAK?

2019 cirosunun 3 milyon lira ve altında olacak. Gerçek usulde vergilendirilen işletmeler kapsama alınacak. İşletmeler sitesinden sorgu yapacak. Cirosu 2020 yılında yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere destek hesaplanacak.

Hükümet harekete geçti: Esnafa 4 ayrı destek!

KAÇ LİRA ÖDENECEK?

Ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek yapılacak. Miktar 2 bin lira ile 40 bin lira arasında değişecek. Hesap ne olursa olsun en az ödeme 2 bin lira olacak.

Hükümet harekete geçti: Esnafa 4 ayrı destek!

ÖRNEK HESAP 1

2019 cirosu: 2 milyon lira 2020 cirosu: 800 bin lira Ciro kaybı: 1 milyon 200 bin lira Ödenecek destek: 1.2 milyon X % 3=36 bin lira

Hükümet harekete geçti: Esnafa 4 ayrı destek!

ÖRNEK HESAP 2

2019 cirosu: 80 bin lira 2020 cirosu: 40 bin lira Destek hesabı: 40 bin X % 3=1.200 lira Ödenecek destek: 2 bin lira

Hükümet harekete geçti: Esnafa 4 ayrı destek!

DESTEKLER PEŞ PEŞE GELDİ

Küçük esnafa para ve kira desteği başladı. Pandemiden etkilenen kapalı esnafa mücbir sebep ilan edildi. Vergi beyannameleri ve ödemeleri açılana kadar ertelendi.

Hükümet harekete geçti: Esnafa 4 ayrı destek!

'tan kredi kullanan esnafın taksitleri 6 ay ertelendi. Borcu olan esnafa sağlık hizmeti 31 Aralık 2021'e uzatıldı. Yeme içme sektörüne ciro kaybı desteği açıklandı.

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Hükümet harekete geçti: 4 ayrı destek paketi devreye alındı!
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