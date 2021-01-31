Son dakika: Kentsel Dönüşümde heyecanlandıran gelişme! Bakanlık harekete geçti





80 BIN LIRALİK TEŞVİK

ÖRNEK bir hesaplamayla, bir konutun maliyetinin 200 bin lira olduğu düşünüldüğünde, KDV'den 35 bin lira, tapu harcı, damga vergisi, noter harcı gibi harçlardan 25 bin lira muafiyet sağlandığında yaklaşık 60 bin liralık teşvik sağlanıyor. Yaklaşık 20 bin lira tutan 18 aylık kira yardımı da eklendiğinde toplam teşvik 80 bin TL'yi buluyor.